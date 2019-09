Gemeinde kann sich auf ihre Feuerwehr verlassen

Zwei verunglückte Fahrzeuge, sechs Schwerverletzte, zum Teil in den Fahrzeugen eingeklemmt, dazu vier geschockte Bürger, die das Unfallgeschehen miterlebt haben – dieses Szenario stellte sich am Samstagnachmittag (14. September) den Feuerwehrleuten der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Nottuln bei ihrer Jahreshauptübung in der Bauerschaft Heller.

Sven Hüls und Stefan Linnarz vom Löschzug Nottuln hatten die komplexe Übung vorbereitet. Nicht nur sie beobachteten genau das Übungsgeschehen. Auch die Mitglieder der Alters- und Ehrenabteilungen der einzelnen Löschzüge, Mitglieder des Rates, Bürgermeisterin Manuela Mahnke sowie nicht zuletzt Wehrleiter Udo Henke und der stellvertretende Kreisbrandmeister Günter Reuver schauten interessiert zu.

Sven Hüls (links) und Stefan Linnarz haben sich die Übung ausgedacht.

Sven Hüls (links) und Stefan Linnarz haben sich die Übung ausgedacht.

Hendrik Warmeling kann am Tablet auf Pkw-Konstruktionszeichnungen zugreifen. Die Feuerwehrleute erfahren so, wo im Fahrzeug Batterie, Gaspatronen und besondere Stabilisierungen verbaut sind.

Brandinspektor Michael Brinkmann, stellvertretender Zugführer der Feuerwehr Nottuln, behält im Einsatzleitwagen den Überblick. Er protokolliert das Einsatzgeschehen, koordiniert den Funkverkehr und den Informationsaustausch mit der Leitstelle in Coesfeld.

Die Jugendfeuerwehr kümmerte sich bei der Übung um die Verletzten.

Stellvertretender Kreisbrandmeister Günter Reuver (l.) und Feuerwehrleiter Udo Henke (r.) ehren die langjährigen Feuerwehrkameraden Franz Zumbusch (2.v.l.) und Bernhard Reher für ihre 60-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr.

Stellvertretender Kreisbrandmeister Günter Reuver (l.) und Feuerwehrleiter Udo Henke (r.) ehren die langjährigen Feuerwehrkameraden Walter Feldmann, Franz Großehagenbrock, Hubert Hensmann, Josef Holthaus, Ulrich Dunkel und Gerold Walde für ihre 50-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr.

2. Verbandsvorsitzender Sven Hüls (l.) und Feuerwehrleiter Udo Henke (r.) ehrten für 40-jährige Mitgliedschaft Guido Schneider (2.v.l.), Klaus Dieter Stolpmann (3.v.l.), Ernst Heimann (3.v.r.) und Antonius Lau.

Für 35-jährige Mitgliedschaft zeichnete Bürgermeisterin Manuela Mahnke diese Feuerwehrleute mit dem Ehrenkreuz in Gold aus (v.l.): Andreas Lau, Jürgen Henke, Eckhard Hake, Feuerwehrleiter Udo Henke, Christoph Langner und Frank Steinhoff.

Ehrung für 25-jährige Mitgliedschaft (v.l.): Bürgermeisterin Manuela Mahnke, Frank Welling und Feuerwehrleiter Udo Henke.

Beförderungen (v.l.): Brandoberinspektor Stefan Linnarz, Feuerwehrleiter Udo Henke und Gemeindebrandinspektor Joachim Kruse.

Insgesamt 97 Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner aus Appelhülsen, Darup, Nottuln und Schapdetten waren mit 22 Einsatzfahrzeugen ausgerückt und übten bei diesem Szenario Menschenrettung und technische Hilfe nach einem schweren Verkehrsunfall.

Zum Einsatz kamen dabei die neuen hydraulischen Rettungsgeräte, die die Gemeinde in diesem Jahr kurzfristig angeschafft hat. Dabei konnten Bürgermeisterin und Ratsmitglieder sehen, dass das Geld gut investiert wurde.

In der anschließenden Versammlung, in der auch zahlreiche Feuerwehrkameraden ausgezeichnet wurden, stellte der stellvertretende Kreisbrandmeister Günter Reuver lobend fest: „Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Nottuln ist in der Lage, mit solchen Einsätzen umzugehen. Die Gemeinde hat eine Feuerwehr, auf die sie sich verlassen kann.“

(Ausführlicher Bericht folgt)