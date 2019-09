Der Polizei Coesfeld ist am frühen Sonntagmorgen (15. September) um 6.45 Uhr ein lebloser Radfahrer gemeldet worden. Der Leichnam wurde in einem Straßengraben der B 525 in Höhe der Bauerschaft Buxtrup entdeckt. „Sofort eingeleitete Reanimationsmaßnahmen blieben erfolglos. Der Notarzt stellte den Tod des 59-jährigen Mannes aus Nottuln fest“, teilte die Polizei mit.

Der Fahrradfahrer trug keinen Helm. Die Ermittlungen zur genauen Todesursache dauern an. Polizisten stellten das Fahrrad sicher und kümmerten sich um die Benachrichtigung der Angehörigen.

Die Polizei in Dülmen erbittet Zeugenhinweise zum Sturz des Mannes. Möglicherweise habe jemand einen Radfahrer an der B 525 in der Nacht von Samstag auf Sonntag gesehen, der in auffälliger Fahrweise unterwegs war.

Hinweise nimmt die Polizei Dülmen unter der Rufnummer 0 25 94/79 30 entgegen.