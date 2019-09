Gute Musik – große Gefühle

Vor 15 Jahren wurde durch eine Initiative mit den Blues-Sessions in Nottuln angefangen. „Zuerst waren wir im Pitchers am Hallenband“, erzählte das Gründungsmitglied Erhard Gottschalk , „und danach bei Böcker-Menke. Als wir dann nicht mehr so viel Zeit hatten, übernahm Martin Uphoff die Organisation und gründete den Verein Blues in Nottuln.“ Zum 15-jährigen Bestehen, das am Samstag in der Amtmannei mit einem Konzertfestival begangen wurde, gratulierte auch Ingeborg Bis­pinck-Weigand von der Bürgerstiftung: „Schade, dass die Konzerte noch nicht im Rhodepark stattfinden können.“

Eröffnet hatte das Geburtstagskonzert die Blues-in-Nottuln-Hausband mit begeistertem Blues. Weiter ging es mit dem Gewinner des Lions Blues-Award 2018: The Blues Junkies zeigten, dass sie das begnadete Feeling für das Zusammenspiel aller Musiker haben. Sie nahmen das Publikum mit in den Blues, welcher ohne Schnörkel und mit sehr viel Gefühl vorgetragen wurde. Besonders tat sich Jan Hupe mit seinem Gitarrensolo hervor.

Die Gruppe ohne Blues, Basement Beat, spielte altbekannte Songs der Beatles. Die vierköpfige Band aus Münster und Liverpool überzeugte mit viel Spielfreude das Publikum, welches viele der nostalgische Liedstücke wie „I Want To Hold Your Hand“ und „Hey Jude“ lautstark mitsangen. Emotional wurde es bei „Yesterday“: Mit Tränen in den Augen sang die gut gefüllte Amtmannei dieses Lied mit. Basement Beats wurden mir viel Beifall vom Publikum verabschiedet. Leider konnte der etatmäßige Schlagzeuger Bernd Werner nicht dabei sein. Er wurde vom bekannten Schlagzeuger Mike Kossak ersetzt.

Geburtstagskonzert „15 Jahre Blues in Nottuln“ 1/62 Foto: Wolfgang Kirches

Foto: Wolfgang Kirches

Foto: Wolfgang Kirches

Foto: Wolfgang Kirches

Foto: Wolfgang Kirches

Foto: Wolfgang Kirches

Foto: Wolfgang Kirches

Foto: Wolfgang Kirches

Foto: Wolfgang Kirches

Foto: Wolfgang Kirches

Foto: Wolfgang Kirches

Foto: Wolfgang Kirches

Foto: Wolfgang Kirches

Foto: Wolfgang Kirches

Foto: Wolfgang Kirches

Foto: Wolfgang Kirches

Foto: Wolfgang Kirches

Foto: Wolfgang Kirches

Foto: Wolfgang Kirches

Foto: Wolfgang Kirches

Foto: Wolfgang Kirches

Foto: Wolfgang Kirches

Foto: Wolfgang Kirches

Foto: Wolfgang Kirches

Foto: Wolfgang Kirches

Foto: Wolfgang Kirches

Foto: Wolfgang Kirches

Foto: Wolfgang Kirches

Foto: Wolfgang Kirches

Foto: Wolfgang Kirches

Foto: Wolfgang Kirches

Foto: Wolfgang Kirches

Foto: Wolfgang Kirches

Foto: Wolfgang Kirches

Foto: Wolfgang Kirches

Foto: Wolfgang Kirches

Foto: Wolfgang Kirches

Foto: Wolfgang Kirches

Foto: Wolfgang Kirches

Foto: Wolfgang Kirches

Foto: Wolfgang Kirches

Foto: Wolfgang Kirches

Foto: Wolfgang Kirches

Foto: Wolfgang Kirches

Foto: Wolfgang Kirches

Foto: Wolfgang Kirches

Foto: Wolfgang Kirches

Foto: Wolfgang Kirches

Foto: Wolfgang Kirches

Foto: Wolfgang Kirches

Foto: Wolfgang Kirches

Foto: Wolfgang Kirches

Foto: Wolfgang Kirches

Foto: Wolfgang Kirches

Foto: Wolfgang Kirches

Foto: Wolfgang Kirches

Foto: Wolfgang Kirches

Foto: Wolfgang Kirches

Foto: Wolfgang Kirches

Foto: Wolfgang Kirches

Foto: Wolfgang Kirches

Foto: Wolfgang Kirches

Die fünf gestandenen Musiker, die sich ‚Dingenskirchen‘ nennen, warteten in Nottuln mit einem Rundumschlag durch die Musikwelt auf und nennen diesen Sound: Acoustic-Bluegrass-Polka-Country-Pop. Dass den Musikern das Zusammenspielen Spaß machte, sah und hörte man. Der Funke sprang sofort über und den Song „Azzurro“ von Adriano Celentano honorierte das Publikum mit Gesang und frenetischem Beifall.

Etwas Besonderes hatte sich die Gruppe Smugglers Blues Band aus Twente (Niederlande) einfallen lassen: Als Geburtstagsgeschenk gab es für alle Käse aus Holland. Die mundgerechten Stückchen waren im nu verzehrt. Nahtlos ging es über in ein interessantes Programm mit Blues-Songs von relativ unbekannten Künstlern wie Henri Mundharmonika, Steve Freund und Amos Garret. „Wir schmuggeln den Blues auf eine nette Art“, meinte Andreas Kösling, der Deutsche aus Epe in der „Euregiozusammensetzung“.

Am Ende ihrer Darbietung übergab die Band einen Scheck über 1201,91 Euro an Martin Uphoff für den NABU in Münster. Dieses Geld ist zusammengekommen bei einem Benefizkonzert für den verstorbenen Blues-Musiker Tom Vieth aus Nottuln.

Nach sechs Stunden ging die Geburtstagsfeier für „Blues in Nottuln“ zu Ende. „Es waren schöne Stunden“, so die einhellige Meinung der Besucher und der Künstler. Dennoch bleibt ein kleiner Wermutstropfen, weil die Alte Amtmannei immer noch nicht barrierefrei ist. Am Abend mussten mehrfach starke Männer Rollstuhlfahrer in ihren Stühlen die Treppe hochtragen.