Poetisch, märchenhaft, kraftvoll und musikalisch – so werden an vier Sonntagen in diesem Jahr das Leben und der Tod miteinander verknüpft. Nottuln, Darup, Schapdetten und Appelhülsen sind die Orte, die sich die Nottulner Hospizbewegung für ihre neue Form der Begegnung ausgesucht hat.

Nach den erfolgreichen Sonntagsspaziergängen in Nottuln, Darup und Schapdetten mit bis zu 20 Interessierten freut sich die Hospizbewegung auf eine weitere Begegnungsmöglichkeit am kommenden Sonntag (22. September) in Appelhülsen. Der über den Ort hinaus bekannte Liedermacher An­dreas Gers und weitere Musiker nehmen die Teilnehmer unter dem Motto „Orte, Wege, Liederpausen“ mit auf einen gut einstündigen musikalischen Spaziergang durch Appelhülsen, berichtet die Nottulner Hospizbewegung.

An verschiedenen, für das Dorf prägenden Orten werden die Teilnehmer Lieder hören. Die Musikerinnen und Musiker wollen mit ihrer Musik inspirieren und die Möglichkeit bieten, auf dem weiteren Wegabschnitt über die Texte miteinander ins Gespräch zu kommen. Neben Andreas Gers werden Jessica Reyelts (Cello, Gesang) und Jan Gers (Gitarre, Gesang), beide aus Bochum, sowie Heiner Wilke (Gesang, Gitarre) aus Nottuln mit von der Partie sein.

Der Spaziergang beginnt um 14.30 Uhr. Treffpunkt ist der Bahnhof in Appelhülsen. In den Räumen des evangelischen Friedenshauses findet gegen 16 Uhr ein gemeinsames Kaffeetrinken statt. Gastgeber ist die Initiative Kirche-Kunst-Kultur im Friedenshaus. Dort werden zum Ausklang auch gemeinsam Lieder gesungen.

Die Hospizbewegung freut sich über zahlreiche Interessierte. Für die Planung zum Kaffeetrinken ist eine Anmeldung hilfreich per E-Mail an info@hospiz-nottuln.de oder telefonisch unter ✆ 0 15 20/7 37 64 14.