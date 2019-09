Zwei Großprojekte gestemmt

Mit vielen kleinen und großen Händen kann man so viel schaffen! Diese Erfahrung hat man im Evangelischen Familienzentrum Magdalenen-Kita mit Blick auf das vergangene Kita-Jahr gemacht. Neben vielen kleineren Umgestaltungen, wie etwa der Einrichtung einer gemütlichen Leseecke, konnten die beiden Großprojekte „Wasserbahn“ und „Werkraum im Bauwagen“ in den vergangenen zwölf Monaten dank der großen Unterstützung von Firmen und Vereinen, Eltern, Verwandten und Freunden fertiggestellt werden. Und auch die 74 Kinder haben mitgefiebert, Werbung gemacht und durch Sponsorenläufe und Kunstwerke für Spenden gesorgt, berichtet die Kita.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: An den neuen Wasserbahnen konnten die Kita-Kinder bereits in diesem Sommer ausgelassen spielen. Die Wasserbahnen erfreuen sich großer Beliebtheit. „Aufgrund der vielen Spenden war es möglich, gleich zwei Wasseranlagen anzuschaffen – eine für den U3- und eine für den Ü3-Außenbereich“, freut sich Kita-Leiterin Jutta Marx sehr und dankt ausdrücklich allen Menschen und Einrichtungen, die das Projekt mit ihrer Spende vorangetrieben haben. Denn: „Wasser ist in der Arbeit mit den Kindern ein zentrales Element und wichtiger Bestandteil unserer Arbeit draußen.“

Aus dem Traum von einem Werkraum im Bauwagen wuchs dann Anfang des Jahres die nächste Projektidee, mit der sich die Magdalenen-Kita mit Unterstützung aus der Elternschaft kurz entschlossen bei dem jährlich ausgerichteten Nachwuchspreis-Wettbewerb der PSD-Bank bewarb. Der Verlauf des Wettbewerbs war spannend. Denn in den drei Wochen, in denen täglich Menschen im Netz für das Projekt abstimmen konnten, kletterte das Bauwagen-Projekt der Magdalenen-Kita jeden Tag dank einer breiten Unterstützergruppe vom letzten Platz weiter nach oben. Und am Ende war sogar der sagenhafte zweite Platz erreicht und damit ein Spendenpreis von 1750 Euro. Auch diese Summe konnte mit Hilfe weiterer Spenden und Aktionen erhöht werden.

Die beste Nachricht: Ein geeigneter Bauwagen, der auch noch schön aussieht, ist nun gekauft und wird in den nächsten Tagen von der Nottulner Speditionsfirma Giesker und Laakmann zum Nullpreis zur Magdalenen-Kita transportiert

Die Anschaffung von geeignetem Werkzeug, mit dem die Kita-Kinder dann im Bauwagen werkeln können, ist nun das nächste Vorhaben. Aus diesem Grund lädt die Magdalenen-Kita am kommenden Sonntag (22. September) von 10 bis 14 Uhr zu einem Jahrmarkt in die Kita ein. Es warten zahlreiche Spielmöglichkeiten für Jung und Alt sowie ein Flohmarkt für Kinder mit Spielzeug, Büchern und Fahrzeugen. Alle Kinder sind eingeladen, beim Flohmarkt für 2 Euro pro Flohmarktdecke mitzumachen. Für das leibliche Wohl wird auch gesorgt. Und natürlich helfen die Kita-Kinder auch dabei wieder mit.