Weltweit finden am Freitag (20. September) Klimastreiks der Jugendbewegung Fridays für Future (FfF) statt – für mehr Klimaschutz und für die Zukunft des Planeten Erde. Allein in Deutschland sind Streiks in rund 100 Städten angemeldet.

Die Schülerinnen und Schüler im Kreis Coesfeld rufen auf, an diesem Tag nach Dülmen zu fahren, berichtet die Friedensinitiative Nottuln in einer Pressemitteilung. Um 10 Uhr beginnt dort auf dem Marktplatz am Löwendenkmal die Protestaktion. Auch die Nottulner Fridays for Future-Gruppe ruft auf, diesmal nach Dülmen zu fahren. Von der Münsterlandschule Tilbeck sei bekannt, dass diese mit ihren rund 400 Schülern nach Dülmen fahre.

Auch die Erwachsenen sind diesmal aufgerufen, sich an diesem Klimastreik zu beteiligen. Die Friedensinitiative Nottuln (FI) ruft alle Nottulner Bürgerinnen und Bürger dazu auf. Sie hat für diese Aktion extra einen Bus gechartert. Der Bus startet am Freitag (20. September) um 9 Uhr auf dem Parkplatz am Wellenfreibad. So soll allen Jugendlichen die Möglichkeit gegeben werden, nach Dülmen zu kommen. Wenn dann Platz ist, können auch Erwachsene zusteigen. Diese sollten am besten mit einem Pkw zum Parkplatz kommen, um dann dort Fahrgemeinschaften zu gründen.

„Wir erklären uns mit der Bewegung Fridays for Future solidarisch. Unser Ziel ist es, die jungen Menschen in ihren Forderungen nach einer konsequenten Klima- und Umweltschutzpolitik zu unterstützen“, erklärt FI-Geschäftsführer Norbert Wienke. Der Klimaschutz sei in der Gesellschaft angekommen, aber die Politik mache deutlich zu wenig. Mit Greta Thunberg ist die FI der Meinung: „Ich will, dass ihr handelt, als würde euer Haus brennen. Denn es brennt.“