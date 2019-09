Menschen, die regelmäßig einen Gottesdienst besuchen, laden an einem bestimmten Sonntag gezielt Menschen aus ihrem Sportverein, dem Chor, Nachbarn oder Arbeitskollegen ein, die eher selten eine Kirche betreten. Das ist die Kernidee des Projektes „Gottesdienst erleben“. Am Sonntag (22. September) lädt die Evangelische Friedens-Kirchengemeinde Nottuln um 11 Uhr zum besonderen Gottesdienst in die Kirche „Unter dem Kreuz“ ein.

2018 wurde die Aktion „Ich bin da. Du auch? Gottesdienst erleben im Westmünsterland“ erstmals im Evangelischen Kirchenkreis Steinfurt-Coesfeld-Borken durchgeführt. Viele Gemeinden feierten im Juni einen besonderen Gottesdienst.

„In diesem Jahr haben wir uns entschieden, den ganzen Monat September zum Gottesdienst-Erlebnis-Monat auszurufen“, erläutert Superintendent Joachim Anicker . So könne jede Gemeinde den für sie passenden Termin auswählen. Die Gemeinden haben diese Freiheit genutzt – an 17 Orten finden im Kirchenkreis an drei Sonntagen im September besondere gastfreundliche Gottesdienste statt.

„Das Projekt bietet die Möglichkeit, Menschen einen Zugang zu öffnen, die nicht so sehr mit der Form des Gottesdienstes vertraut oder in Glaubensfragen auf der Suche sind“, ist der leitende Theologe des Kirchenkreises überzeugt. Vor allem aber gehe es darum, dass sich die Gemeinden als Gastgeber erleben und aktiv einladen. Fragen wie „Wie lade ich zu einem Gottesdienst ein? Was hilft unseren Gästen, sich in unserer Kirche zurechtzufinden und wohlzufühlen?“ führen zwangsläufig zu einer Überprüfung des eigenen Tuns und können so der Gemeinde selbst wichtige Impulse geben, ist sich Anicker sicher.

Wer neugierig auf die besonderen Gottesdienste geworden ist, der ist willkommen – auch ohne persönliche Einladung.

Die Grundidee des Projektes stammt aus England – dort wurden mit dem „Back-to-Church-Sunday“ gute Erfahrungen gemacht. Das EKD-Zentrum „Mission in der Region“ hat diese Idee aufgegriffen und wirbt seit 2016 für das Konzept der einladenden Gottesdienste.

Alle 17 Gottesdienste der Aktion kann man im Internet nachlesen (www.der-kirchenkreis.de/aktuell/gottesdienst-erleben).