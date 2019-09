„Erleben Sie Italien – mitten im Münsterland!“ Dazu laden am 27. September (Freitag) elf inhabergeführte, mittelständische Unternehmen die Bevölkerung ein. In der Tradition der früheren Veranstaltungen findet zum sechsten Mal in Nottuln von 19 bis 23 Uhr eine „Italienische Nacht“ statt. Dafür haben sich die Unternehmen einiges einfallen lassen, denn sie möchten ihre Gäste verwöhnen, überraschen und inspirieren.

Auch wenn die letzte Italienische Nacht schon sieben Jahre zurückliegt, so ist die Veranstaltung heimischer Unternehmen bei vielen Bürgern nach wie vor sehr positiv im Gedächtnis verankert. Schnell war daher auch in diesem Jahr eine Gruppe von Unternehmen gefunden, die sich dem Standort Nottuln verbunden fühlen und mit dieser Aktion zeigen möchten, dass Nottuln eine sehr gute Adresse für Handel und Dienstleistung ist.

Die Italienische Nacht organisieren die Unternehmen Einrichtungshaus Ahlers ; Bild + Klang Münsterland (im Hause Ahlers); Blaudruckerei Kentrup; Blumenhaus Blickfang; Dammann – Alles für ein schönes Zuhause; DeWi Service Betreuung und hauswirtschaftliche Dienstleistungen; Siehste! Optik Petermann-Frie; Stifts-Apotheke Frie; Uhren, Schmuck & Dekoration Petermann; Zweirad Hanning und 361gradmedien.

Das Einrichtungshaus Ahlers hat bislang jede Italienische Nacht mitgestaltet. Ute Ahlers spürt in vielen Gesprächen schon eine große Vorfreude der Bürger. Zum ersten Mal dabei ist zum Beispiel der DeWi Service. Inhaber Dennis Winkler nutzt die Veranstaltung, um auf seinen neuen Standort Mauritzstraße 44 hinzuweisen.

Damit sich die Gäste in der Italienischen Nacht leicht orientieren können, verbindet ein romantischer Flammschalenweg quer durch das Dorf alle teilnehmenden Geschäfte. Wer nicht so gut zu Fuß ist, kann auch den kostenlosen Fahrdienst in Anspruch nehmen, für den das Autohaus Rump verantwortlich zeichnet.

Alle Unternehmen haben sich für ihre Gäste etwas Besonderes einfallen lassen. Überall gleich ist, dass mediterrane Köstlichkeiten kostenlos angeboten werden. Der Wein hingegen wird verkauft – für ein guten Zweck. „Der Erlös aus dem Weinverkauf ist für die Arbeit von Schwester Raphaela Händler in Afrika bestimmt“, berichten die Organisatoren.

► Übrigens: Alle teilnehmenden Geschäfte haben am 27. September (Freitag) tagsüber ganz normal geöffnet. Der Tag geht dann um 19 Uhr nahtlos über in die Italienische Nacht.