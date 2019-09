„Jetzt auch konisch!“, ist das aktuelle Programm der westfälischen Vokal- und Bewegungskünstler „6-Zylinder“ betitelt. Seit Jahren ist die Gruppe mit ihren abwechslungsreichen und vielseitigen Programmen Garant für Spaß, Können und Humor. Am 23. November (Samstag) tritt die Gruppe in Nottuln auf.

Die fünf smarten „Jungs“ laufen auch in ihrem aktuellen Programm „Jetzt auch konisch!“ zur Höchstform auf und surfen munter durch alle Stilrichtungen. In rasantem Genre-Switch zwischen Rock‘n‘Roll, Country, Blues, Jazz, Funk, Schlager und Pop geht es hochtourig durch die Welt der Hits. Die Zuschauer dürfen sich auf mitreißende Songs und schöne Balladen (Adele, The Script, Soulsister) im gekonnten Wechselspiel mit gepflegtem Blödsinn freuen.

Schelmentum und (Monty) „pythonesker“ Humor haben bei den 6-Zylindern eine lange Tradition. Abwechslung und Kontraste sorgen immer wieder für Überraschungen, genauso wie Eigenkreationen und die gekonnt „zylindrischen“ Bearbeitungen bekannter Originale. Und natürlich mit im Gepäck haben die fünf Vokalhumoristen den ein oder anderen Song über die Sitten und Gebräuche ihrer geliebten, westfälischen Heimat.

Das alles präsentiert mit charmanten Moderationen, kann sich das Publikum auf einen unterhaltsamen Abend mit den 6-Zylindern am 23. November (Samstag) um 20 Uhr im Forum des Rupert-Neudeck-Gymnasiums freuen.

► Karten gibt es im Vorverkauf zum Preis von 20,17 Euro (ermäßigt 16,17 Euro) inklusive Vorverkaufsgebühr in der Stiftsbuchhandlung Maschmann oder online unter www.localticketing.de. An der Abendkasse kosten die Karten 22 Euro (ermäßigt 18 Euro).