Es gehört zum Rathaus wie die Sonne zum Mond, die Ebbe zur Flut: Das schmiedeeiserne Eingangstor, das zweifelsohne in der Liga „Kunsthandwerk“ rangiert. Dass es allerdings über einhundert Jahre alt ist, ist stark zu bezweifeln. „Mein Ausbildungsmeister Albert Wesselmann hat mir in den 1950er-Jahren erzählt, dass er dieses Portal als Auftragsarbeit für die Firma Rhode angefertigt hat“, weiß Günter Sachmann aus Nottuln zu berichten.

Der 82-Jährige Nottulner begann 1952 mit 14 Jahren seine Schlosser-Ausbildung in der „Kunst & Bauschlosserei Anton Kirschbaum“ in der Scharnhorststraße in Münster. Wer das gute Stück genau betrachtet, kann am linken Flügel links oben, dort, wo das Tor angeschlagen ist, auch das Adressschild entdecken, das den Beweis dazu liefert.

Der Zeitzeuge weiß auch noch, dass sein Meister Jahrgang 1905 war. Hätte das Tor also mehr als 100 Jahre zu bieten, müsste Wesselmann es mit etwa 13 Jahren hergestellt haben, was doch sehr unwahrscheinlich sein dürfte . . .

Das schmiedeeiserne Tor vor der Gemeindeverwaltung. Foto: Ulla Wolanewitz

Der Nottulner hat mit Interesse die WN-Berichte über Dieter Pferdekamp verfolgt, für den das Tor ein sehr schönes Nottulner Fotomotiv ist, und über die Gemeinde Nottuln, die das Pflaster am Tor repariert hat, sodass jetzt beide schmiedeeisernen Torflügel wieder voll beweglich sind. Und dem Wunsch von Bürgermeisterin Manuela Mahnke und dem an Geschichte interessierten Dieter Pferdekamp, mehr über das Tor zu erfahren, kommt Günter Sachmann gerne nach. Und verrät im WN-Gespräch auch noch einiges aus seinem Leben.

Von Heller fuhr der junge Stift – „so nannte man uns damals und nicht Auszubildende“ – seinerzeit bei Wind und Wetter mit dem „Leezmann“ zum Appelhülsener Bahnhof, um dort um 5.30 Uhr in den Zug nach Münster zu steigen. Arbeitsbeginn war um 6 Uhr und „um sieben Uhr musste das erste Feuer brennen, sonst gab es Lack“, schmunzelt der Senior, der sich ansonsten bei seinem Arbeitgeber sehr gut aufgehoben fühlte, weil „zwar strenge Ordnung angesagt war, aber keinerlei Lehrlingsschikane geduldet wurde.“

Sein Arbeitsweg führte ihn in Münster am Dom vorbei, der „noch in Schutt und Asche lag, und auf der Scharnhorststraße gab es noch Loren, die von den Trümmerfrauen beladen wurden“. Die Auftragslage war gut, denn schließlich profitierten auch die Handwerksbetriebe vom Wiederaufbau. Kirschbaum beschäftigte seinerzeit etwa zwölf Mitarbeiter.

Ein kleines Namensschild weist auf die Kunstschmiede Kirschbaum hin. Foto: Ulla Wolanewitz

Günter Sachmann erinnert sich, dass sein Ausbildungsbetrieb viele Arbeiten am Münsteraner Schloss ausführte. Unter anderem entstand hier auch der „Ausleger“ für Stuhlmacher auf dem Prinzipalmarkt. An der Hausfront zeigt er zwei vergoldete „Bierbank-Politiker“ in einem Kranz, „für die ich die Blätter aus dem Metall getrieben habe“, erzählt der Nottulner.

Beteiligt war der versierte Schlosser, der insgesamt zehn Jahre bei Kirschbaum tätig war, auch am Balkongitter für den Erbdrostenhof, dass ein Wappen beinhaltet, für das er die Krone herstellen durfte. Für jedes Werkstück wurde seinerzeit eine Zeichnung von Hand angefertigt, die unter anderem als Schablone diente. Mit entsprechenden Meißeln wurden die Formen aus dem Metall getrieben oder von Hand geschmiedet. Geschweißt wurden Arbeiten wie diese nicht, sondern vielmehr „genietet und gezapft“, sagt er. Wer das Tor in Augenschein nimmt, wird hier auch keine Schweißnähte entdecken können.

In die Berufswelt startete er mit einer 50-Stunden Woche, die auch Samstagsarbeit voraussetzte. „Die 42-Stunden-Woche und samstags frei waren schon eine riesige Errungenschaft. Da haben wir das Wochenende genutzt, um mit dem Fahrrad ins Sauerland zu fahren“, blickt er zurück.

Später wechselte er in die Justizvollzugsanstalt Münster, wo er maßgeblich am Aufbau einer Schlosserei beteiligt war und die Werkstatt mit 20 Straffälligen leitete. „Da konnte ich meinen Beruf mit dem öffentlichen Dienst zusammenbringen“, sagt der muntere Senior, der 1937 in Rudelstadt, im östlichen Riesengebirge geboren wurde. Durch die Vertreibung erreichte er mit seinen Eltern und den beiden Schwestern im September 1946 zunächst Warendorf und später Nottuln. Hier wurde die Familie von einer Bauernfamilie auf dem Draum aufgenommen. „Da ging es uns gut. Die Menschen waren fromm und haben uns gut behandelt.“ Die plattdeutsche Mundart machte er sich hier auch schnell vertraut und beherrscht sie bestens.