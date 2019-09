Seit 100 Jahren ist der SV Arminia der Sportverein in Appelhülsen für alle Appelhülsener. War die Fußballabteilung zunächst die treibende Kraft in den frühen 1920er-Jahren, so hat der Verein aktuell über 1000 Mitgliedern in den Abteilungen Badminton, Fußball, Judo, Jugendausschuss, Krav Maga, Kung-Fu, Lauftreff, Leichtathletik, Outdoor-Fitness, Pickleball, Tennis, Tischtennis, Turnen und Volleyball.

Zur großen Party im Rahmen des 100-jährigen Jubiläums sind alle Vereinsmitglieder, Sponsoren und Freunde des Vereins eingeladen, aber auch alle Appelhülsener, die mit dem Sportverein zusammen feiern wollen. Die Feier findet im Vereinsheim und in einem daneben aufgebauten großen Zelt statt.

Für gute Unterhaltung wird DJ Ulli Große-Wiesmann sorgen. Er ist als flotter DJ bekannt, der die Gäste bis zum Ende um 2 Uhr zum Tanzen animieren wird. Für Speisen wird bis 23 Uhr, für Getränke bis zum Ende der Veranstaltung gesorgt.

Die Party ist das offizielle Ende des Jubiläumsfesttages. Am darauffolgenden Wochenende wird der „Jahr100Lauf“ nachgeholt.