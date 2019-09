Rund 50 Teilnehmer aus Nottuln marschierten am Freitagvormittag bei der Demonstration „ Fridays for Future “ in Dülmen mit: Schülerinnen und Schüler vom Rupert-Neudeck-Gymnasium (RNG), Fahrradfahrer des ADFC , Mitglieder der Friedensinitiative und weitere Bürgerinnen und Bürger.

Nach Auskunft der Veranstalter zogen 1500 Menschen durch Dülmen, die überwiegende Zahl Schülerinnen und Schüler. Auf der Abschlusskundgebung zog Richard Mannwald, der unterem anderem Schülersprecher am Rupert-Neudeck-Gymnasium und einer der Initiatoren der „Fridays for Future“-Gruppe Nottuln ist, die Klimademonstranten in seinen Bann: „Ich sage es euch: Man wird euch zuhören! Seid penetrant und lasst nicht zu, dass Leute sich aus reiner Bequemlichkeit nicht mit so einem wichtigen Thema wie der Klimakrise beschäftigten wollen!“

Nottulner bei Fridays for Future in Dülmen 1/4 Foto: Robert Hülsbusch

Foto: Robert Hülsbusch

Foto: Robert Hülsbusch

Foto: Robert Hülsbusch

Mannwald erinnerte an Greta Thunberg, die noch vor einem Jahr ganz allein mit ihrem Schild vor dem schwedischen Parlament stand. Mannwald: „Aus einer einzelnen Person ist eine Bewegung geworden, die heute mit schätzungsweise 20 Millionen Menschen auf die Straße geht und für eine angemessene Klimapolitik demonstriert. Sie ist die größte Hoffnung aller, die für eine lebenswerte Zukunft auf einem lebenswerten Planeten kämpfen! Niemand ist zu klein dafür!“

Schon jetzt plant die „Fridays for Future“-Bewegung im Kreis Coesfeld die nächste große Streikaktion – dann in Coesfeld. Und dabei werden wieder viele Nottulner sein – Schülerinnen und Schüler und Erwachsene.