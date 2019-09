Pippi Langstrumpf und mehr

„Faul sein ist wunderschön, denn die Arbeit hat noch Zeit“ – so singt es die wohl populärste Figur der schwedischen Kinderbuchautorin Astrid Lindgren , „ Pippi Langstrumpf “, in einem ihrer Filme. „Faul sein ist wunderschön“ – das werden auch viele ganz kleine und etwas größere Kinderstimmen im Alter zwischen drei und zehn Jahren am 29. September (Sonntag) um 15 Uhr im Bürgerzentrum Schulze Frenking in Appelhülsen singen. „Lieder und Geschichten von Astrid Lindgren“ – das hat sich der Kinderchor Steverlerchen zum Motto des Nachmittags gemacht. Mit einem kurzweiligen Programm, moderiert von Mia Bendig und Ronja Vogt, wollen die kleinen Steverlerchen gemeinsam mit Johanna Jedamzik an der Violine und Lukas Riegelmeyer am Schlagzeug einige der bekannten und weniger bekannten Geschichten und Lieder der Kinderbuchautorin präsentieren.

Ganze Generationen sind mit Pippi Langstrumpf, dem frechen und liebevollen rothaarigen Mädchen, ihren Freunden Annika und Thommy, dem Äffchen Herr Nilsson und dem Pferd Kleiner Onkel aufgewachsen. Haben so manchen Schabernack getrieben, die Villa Kunterbunt ihr Zuhause genannt, gegen Piraten gekämpft und viel Spaß im Taka-Tuka-Land erlebt. Doch nicht nur Pippi Langstrumpf, sondern auch andere Charaktere aus den über 90 Büchern der schwedischen Kinderbuchautorin wie Michel aus Lönneberga, die Kinder von Bullerbü, Lotta, Madita, Ronja Räubertochter oder Karlsson vom Dach werden sich am Sonntag auf der Bühne tummeln.

Astrid Lindgren selbst hat am Ende ihres langen Lebens geschrieben: „Eine Kindheit ohne Bücher wäre keine Kindheit. Es wäre, als ob man aus dem verzauberten Land ausgesperrt wäre, aus dem man sich die seltsamste aller Freuden holen könnte.“ Zahlreiche ihrer Bücher sind auch verfilmt worden und sie selbst stellte einmal fest: „Du meine Güte, so viele Lieder habe ich geschrieben. Sie sind entstanden, weil Lieder für all meine Filme und Theaterstücke gebraucht wurden. Ich hoffe, dass sich eine Menge Kinder über die Lieder freuen, denn Kinder singen ja so gern, und ich höre so gern, wie sie singen. Singt also! Singt!“

In diesem Sinne freuen sich alle Beteiligten auf einen schönen Nachmittag mit viel Gesang, bunten Kostümen und wunderbaren Kulissen und hoffen, dass sie den Zuhörern die Leichtigkeit und den Lebensmut der Lieder und Geschichten als Gepäck mit auf den Weg geben dürfen.

„Kommt herein oder bleibt draußen, wie ihr wollt!“, rief Pippi einmal. „Ich zwinge niemanden.“

► Wer ins Konzert „hereinkommen möchte“, kann Karten im Vorverkauf bei Geschenkartikel Lenfers, Münsterstraße, Appelhülsen, zum Kostenbeitrag von 5 Euro erwerben. Kinder bis 14 Jahre haben kostenlosen Eintritt. Ab 14 Uhr und in der Pause werden Kaffee und Kuchen angeboten.