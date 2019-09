Am Donnerstag lud das Rupert-Neudeck-Gymnasium Bernd Vogt und Patrik Gremme für einen literarisch-musikalischen Abend über Kurt Tucholsky in das Forum ein. 2011 aus einer Idee entstanden, touren Gremme und Vogt mittlerweile seit acht Jahren durch über 40 Orte und zeigen dort ihre Programme. Angefangen bei Erich Kästner über Johann Wolfgang von Goethe und Wilhelm Busch, stellen sie in diesem Jahr Kurt Tucholsky vor. Auf die Frage, warum Tucholsky, antwortet Bernd Vogt knapp: „Weil er es wert ist!“

In verschiedenen Stationen wurde das Leben des Journalisten, Satirikers, Lyrikers und Verfassers dargestellt. Dazu gab es Gedichte und Musik, die von Patrik Gremme gespielt wurde. So sollte es den zahlreichen Zuschauern erleichtert werden, „wirklich in das Leben des Autors eintauchen zu können“, so Vogt.

Tucholsky, 1890 in Berlin geboren, wuchs in guten Verhältnissen auf. In der Schule war er als Rebell bekannt, der nie ein Blatt vor den Mund nahm. Während des Jura-Studiums erwachte sein Interesse für das Schriftstellerische. Durch Artikel bei der Theaterzeitschrift „Die Schaubühne“ und seine ersten Erzählungen wie „Rheinsberg – ein Bilderbuch für Verliebte“ wurde er bekannt. Der Erste Weltkrieg bremste jedoch seine journalistischen Tätigkeiten, als er 1915 zum Wehrdienst eingezogen wurde. Nach der Rückkehr aus dem Krieg schrieb er viele Zeitungsartikel, Gedichte, Kabarett- und Liedertexte, in denen er immer wieder die deutsche Politik sowie den Krieg kritisierte. Ab 1924 verbrachte Tucholsky die meiste Zeit in Paris und verschrieb sich der Versöhnung zwischen Deutschen und Franzosen. 1929 trieb es ihn nach Schweden, da er Deutschland bald nicht mehr betreten durfte, denn schon früh hatte der Autor in seinen Texten insbesondere vor Hitler gewarnt. Schließlich wurden 1933 seine Bücher in Deutschland verboten und ihm, sowie zahlreichen anderen Schriftstellern, die Staatsbürgerschaft entzogen.

1935 starb Kurt Tucholsky an einer Überdosis Schlaftabletten. Bis heute ist nicht zweifelsfrei geklärt, ob er den Freitod wählte, es eine Selbsttötung aus Versehen war, oder die Nazis ihn ermordeten.