Ein inspirierendes Musikerlebnis

Mit solch einer Resonanz wie beim Konzert mit Karolina Juodelyté in der Nottulner St.-Martinus-Kirche kann man überaus zufrieden sein: Nur wenige Reihen im Mittelschiff waren beim Konzert im Rahmen der Reihe „Baumberger Orgelsommer “ frei geblieben. Viele Besucher nutzten vor dem Konzert die Möglichkeit, sich im sehr einfühlsam und informativ edierten Programmheft über die ausgewählten Kompositionen sowie die Künstlerin zu informieren.

So eingestimmt wirkte die „Toccata, Adagio und Fuge C-Dur BWV 564“ von Johann Sebastian Bach noch intensiver, ließ man sich von der wunderbaren Musik aus dem Alltag entführen. Karolina Juodelyté zählt zu den führenden Konzertorganisten, die bei technischer Brillanz über eine reife künstlerische Gestaltung verfügt. Dies zeigte sich auch in ihrer feinsinnigen Registrierung und kultivierten Art, mit der sie das 1708 in Weimar geschriebene Werk interpretierte.

Das dreiteilige Werk nimmt im Oeuvre des Thomaskantors eine Sonderstellung ein, hat eine für die damalige Zeit untypische Architektur. Konzertant fasste sie die Toccata auf, konnte ihre spieltechnische Versiertheit ganz einbringen. Mit lyrischem Ausdruck erklang dann der langsame Adagio-Satz, bei dem sie die Melodie exquisit über den Begleitfigurationen erstrahlen ließ. Und selten hört man die finale vierstimmige Fuge mit ihrer virtuosen Kadenz so transparent und gleichzeitig lebendig fließend wie an diesem späten Nachmittag.

Auf gleich hohem Niveau spielte Karolina Juodelyté den bekannten „Choral Nr. 3 a-Moll FWV 40“ von César Franck . Mit wohl differenziertem großen Klang wusste die Künstlerin dieses große Werk in ein farbenreiches Gewand zu kleiden, bei dem die für César Franck typische Kompositionsweise ihren großartigen Glanz entfalten konnte.

Französisches Flair verbreitete sich auch bei den „Poèmes“ des Pariser Komponisten Thierry Escaich, der für seine Improvisationen ebenso bekannt ist wie für seine klangmalerischen Werke. Moderne Kompositionen finden immer ein aufgeschlossenes Publikum, wenn sie so niveauvoll präsentiert werden wie durch Karolina Juodelyté. Die Organistin wusste ihre ganze Virtuosität ganz in den Dienst der Musik zu stellen, wusste, die drei Stücke aus dem ersten Band der „Poèmes“ mit Akribie und Feinsinn zu interpretieren.

Aber auch Werke der belgischen Orgelwelt schienen wie für Karolina Juodelyté geschrieben. Von Flor Peters hatte sie die „Flemish Rhapsodie op. 37“ gewählt, die mit ihren impressionistischen Elementen stark den Einfluss des französischen Orgellehrers von Flor Peters zeigt. Für viele Orgelmusikliebhaber zählt die Rhapsodie mit ihrem kontrastreichen Partien zu den bedeutendsten Werken des flämischen Komponisten. Karolina Juodelyté konnte mit ihrer Registrierung und kultivierten Spielweise dem gebannt lauschenden Publikum ein tiefes Musikerlebnis schenken.

Solch ein hochwertig inspirierendes Konzert erlebt man nicht alle Tage, der Musikgenuss wird den Besuchern noch lange im Gedächtnis bleiben.