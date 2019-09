Italienische Perspektiven

Zwei Länder, zwei Künstler, zwei Positionen der künstlerischen Fotografie: Das gibt es ab Sonntag (29. September) in der Ausstellung „Bellezza Unica“ in der Galerie Hovestadt zu sehen. Die Ausstellung ist Teil des Münsterlandfestivals part 10 und zeigt bis zum 10. November Fotografien von Jürgen Klück und Pierpaolo de Bona.

Mit Jürgen Klück aus Münster und Pierpaolo de Bona aus Belluno in Venetien konnte Dr. Gabriele Hovestadt zwei Fotografen gewinnen, deren Herangehensweise ganz unterschiedliche Ergebnisse produziert. Ihr Thema „Italien“ verbindet sie. Bei Jürgen Klück ist es Venedig, bei de Bona sind es die Architektur, die Mode, die kulinarischen Genüsse und La Dolce Vita. „Wer“, so ist sich die Galeristin sicher, „schwelgt beim Thema Italien nicht sofort in den Erinnerungen seines letzten Italienurlaubes oder denkt an die farbenfrohe Mode der Italiener?“

Jürgen Klück (geboren 1952 in Selm) besucht Venedig seit vielen Jahren und vermag es, die Stadt mit ihrer magischen Atmosphäre, seiner Architektur und den zahlreichen Touristenströmen in gegenständlich-abstrakten Kompositionen einzufangen. Er ist ein meisterhafter Geschichtenerzähler, heißt es in der Ankündigung. In seinen Bildern vom pulsierenden Venezianischen Karneval wird die Schwere der Substanz aufgehoben, und es überwiegen Verschmelzung und Auflösung. Es entsteht ein einzigartiger Kosmos von Menschen, Gesichtern, Kostümen und Gegenständen, der den Betrachter fasziniert und mehr an Malerei denn an Fotografie denken lässt.

Nur noch selten beherrschen Fotografen die Kniffe und Tricks in der Dunkelkammer und noch seltener betrachten sie den Bildträger selbst, das Papier, als gleichbedeutenden Bestandteil ihrer Arbeit. Pierpaolo de Bona (geboren 1964 in Belluno/Venetien) fotografiert analog. Seine Negative schlummern häufig viele Jahre im Archiv, bevor er das richtige Papier für sie gefunden hat und den Abzug macht. Die Baumwollpapiere fordern besondere Behandlung und erzeugen einzigartige Fehler. De Bona erschafft durch diese natürliche und zwangsläufige Imperfektion Unikate und stellt so in dieser Ausstellung Schönheit und das fragwürdige Ideal der Makellosigkeit zur Disposition.

Die Ausstellung wird in Anwesenheit beider Künstler am Sonntag um 12 Uhr eröffnet. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, der Eintritt ist wie immer frei. Während der Ausstellungszeit werden Führungen und weitere Veranstaltungen angeboten.