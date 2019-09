Die ewige Suche nach dem Glück macht wenig Sinn, denn „Glück ist kein Ziel, sondern vielmehr eine Entscheidung“, da ist sich Karin Gottheil sicher. Die 55-Jährige war von Geburt an Spastikerin und machte im Laufe ihres Lebens vielfach die Erfahrung, dass Menschen mit Handicap oftmals fremdbestimmt werden. Die Begegnung mit drei Engeln - eine verständnisvolle Physiotherapeutin, eine einfühlsame Psychotherapeutin und ein Coach – brachten für sie die Wende in ein befreites, selbstbestimmtes Leben. „Meine Schmerzen sind geblieben. Ich gehe aber heute anders damit um“, erklärte die Autorin, die „Mein wundervolles Spastik-Buch“ in der Galerie Hovestadt vorstellte.

Was als Lesung angekündigt war – das Buch lag vor ihr auf dem Tisch – entpuppte sich dann jedoch als freier Vortrag. In kurzweiligen 75 Minuten sprudelte Karin Gottheil ihre Erfahrungen, die sie in ihrem Buch festgehalten hat, heraus. Ganz deutlich zu spüren dabei: die Dankbarkeit, mit der sie heute im Leben steht, durchs Leben geht.

„Mich konnte zuvor keiner gernhaben. Ich war zickig und stets mit allem unzufrieden. Aber Veränderung bedeutet auch, dass ich meine Komfortzone verlassen muss. Der Preis dafür ist Angst. Die Belohnung: Das Leben wird reicher und bunter!“

1964 geboren, gehört sie zum geburtenstärksten Jahrgang. Bei 42 Schülern in einer Klasse sei die Lehrerin dankbar gewesen, um jeden weniger. „Das hat sie mich auch immer wieder spüren lassen. Ich sollte aufgrund meiner Einschränkung in eine andere Schule, aber dem hat sich meine Mutter widersetzt.“ Viele Jahre habe sie in einem Gefängnis ohne Gitter verbracht und war überwiegend mit dem Existieren beschäftigt.

Der Tag, an dem es „klick“ gemacht habe, war jener als ihr - nach verschlechtertem Gesundheitszustand - das Ergebnis der MRT-Untersuchung präsentiert wurde und ihr aufgrund eines genetisch bedingten Cholesterinspiegels ein erhöhtes Schlaganfallrisiko diagnostiziert wurde. „Diese Hammerbotschaften brachten den Wendepunkt“, so Karin Gottheil, die als „Power-Paket“ mit ihren spannenden Erzählungen, die Aufmerksamkeit ihrer Zuhörer zu bündeln wusste.

„Vielleicht sehen wir uns noch mal wieder“, gab sie abschließend in den Raum. Dazu eine Besucherin, die eine vorausgegangene Empfehlung der Autorin bereits beherzigte: „Ich habe demnächst erstmal Termine mit mir selbst!“