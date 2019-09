Am 11. Oktober (Freitag) beginnt im Rahmen der Reihe „Kunst im Rathaus“ eine neue Ausstellung unter dem Thema „Veränderung“ in der Gemeindeverwaltung. Die offizielle Eröffnung ist am 12. Oktober (Samstag) um 17 Uhr.

Der Künstler Aziz Mahmud stammt aus Syrien und lebt jetzt in Haltern. Er ist Kurde und kam Ende 2015 nach Deutschland. In seiner Heimat konnte er lediglich ab und zu mit Kohle und Bleistift auf Pappe und Papier malen. Sein künstlerisches Talent erhielt keinerlei Förderung. „Mit Kunst verdient man kein Brot“, hieß es immer wieder.

Aziz Mahmud hat schon als Vierjähriger davon geträumt, Kunst in Deutschland zu studieren. In Deutschland bekam er Kontakt zu anderen Künstlern. Er konnte damit beginnen, mit Farben auf Leinwände zu malen.

Seine Bilder wurden bereits in mehreren Städten in Deutschland, zum Beispiel in Stuttgart, Würzburg, Osnabrück, Lüdenscheid, Warendorf und Herten ausgestellt. Die Resonanz war stets sehr gut. „Seine Bilder gehen unter die Haut, sie berühren“, heißt es in der Ankündigung zu der neuen Ausstellung.

Seit Oktober 2018 studiert Aziz Mahmud nun an der Kunstakademie in Münster „Freie Kunst“.

Die Ausstellung „Veränderung“ ist nach ihrem Start noch bis zum 11. Dezember zu den Öffnungszeiten des Rathauses zu sehen.