Irish Folk der Extraklasse

Der Verein „Blues in Nottuln“ lädt zu einem Konzert in seiner Reihe „was anderes!“ ein. Was steckt dahinter? „Es handelt sich um ein Projekt, bei dem wir die sogenannte ‚Roots Music‘ in den Mittelpunkt stellen“, erklärt der Verein. Neben dem Blues zählen unter anderem Reggae und Folk dazu. Die Konzerte finden (bisher) nur einmal im Jahr im Dezember statt. Dieses Mal ist eine Irish-Folk-Band in Nottuln zu Gast. Sie ist bekannt von vielen der großen Festival-Bühnen in ganz Europa. Die Gruppe „ Harmony Glen “ kommt mit „Irish Folk Extravaganza“ am 14. Dezember (Samstag) nach Nottuln in die Alte Amtmannei.

„Harmony Glen“ ist 2005 in den Niederlanden gegründet worden. Ihre Musik basiert auf irisch-keltischem Folk, wird jedoch regelmäßig mit Klängen aus der ganzen Welt verwoben. Das Ziel der Band ist, nicht nur durch ihre Musik, mit traditionellen und originellen Stücken, sondern auch durch ihre Bühnenpräsenz zu glänzen. Die Shows von „Harmony Glen“ sind voller Bewegung und Aktion.

Seit 2013 tourt die Band in Europa und Nordamerika, unter anderem in Dänemark (Skagen Festival), Deutschland (Balver Höhle, MPS, PLWM, Bremen Maritim, Wernigerode), auf den Azoren (Maia Folk Festival), in Großbritannien, Belgien (Labadoux) und Irland, wo sie als erste Band aus den Niederlanden an der Fleadh Cheoil (Weltmeisterschaft für traditionelle irische Musik) teilgenommen hat. Das neueste Album „Live at Elfia“ wurde 2018 veröffentlicht.

„Wir freuen uns, dass es geklappt hat, diese Band für ein Konzert bei uns zu gewinnen“, freut sich „Blues in Nottuln“ und verspricht: „Es wird ein musikalisches Feuerwerk für alle Freunde des Irish Folk.“

Aufgrund vieler Nachfragen startet der Vorverkauf bereits am Donnerstag (26. September). Karten können bei der Gemeinde Nottuln (Counter) und im Café-Restaurant „Auszeit“ zum Preis von 16 Euro (19 Euro Abendkasse – falls es noch Karten gibt) erworben werden. Einige Sitzplätze können vorab für 3 Euro reserviert werden. Bei der Buchung und Bezahlung sollte auch der Name angegeben sein.

„Blues in Nottuln“ weist darauf hin, dass die Anzahl der Karten begrenzt ist, da die Veranstaltung im Kulturhaus Alte Amtmannei stattfindet. Karten können auch per Mail über info@blues-in-nottuln.de bestellt werden. Der Karten- und Stuhlpreis muss dann auf das Konto DE12 4016 4352 0029 5582 00, Volksbank Nottuln, eingezahlt werden. Nach Eingang der Zahlung werden die Karten reserviert und liegen an der Abendkasse auf den jeweiligen Namen bereit. Eine Bestätigung der Reservierung erfolgt per Mail.