Regierungspräsidentin Dorothee Feller hat am Mittwoch (25. September) die Anerkennungsurkunde für die „ Ss . Fabian und Sebastian-Stiftung Darup/Westf.“ an Winfried Schürmann und Clemens Holtgräve als Vertreter des gleichnamigen Fördervereins überreicht. Der Förderverein hat damit sein Ziel erreicht, die gemeinnützige Stiftung zu gründen.

Begleitet wurden Schürmann und Holtgräve von den Vorstandsmitgliedern des Fördervereins Werner Uckelmann, Ulrike Weitkamp, Johannes Steinkamp-Bagert sowie von den ersten Vorstandsmitgliedern der Stiftung Helmut Kerkeling, Norbert Kummann und Dr. Christian Schulze Pellengahr.

„Sie setzen sich für christlich-soziale Werte und insbesondere für die jungen und alten Menschen in Darup ein“, sagte Regierungspräsidentin Feller bei der Urkundenübergabe. „Solche Werte zu schützen und für die Zukunft zu erhalten, ist heute wichtiger denn je.“ Ziel der Stiftung soll die Förderung kirchlicher Zwecke sowie die Förderung der Jugend- und Altenhilfe, der Bildung und Erziehung und Heimatpflege vornehmlich auf dem Gebiet der ehemaligen Pfarrgemeinde Ss. Fabian und Sebastian Darup und ihrer Einrichtungen sein.

2009 wurden die Pfarrgemeinde Ss. Fabian und Sebastian Darup in die Pfarrgemeinde St. Martin in Nottuln fusioniert. Die Stiftung möchte kirchliche Einrichtungen in Darup erhalten und mögliche Auswirkungen auf das kirchliche Leben, die sich durch eine Schließung oder Veräußerung ergeben würden, verhindern. Dafür haben Bürgerinnen und Bürger aus christlicher Verantwortung bereits den gleichnamigen Förderverein gegründet, der finanzielle Mittel sammelt, um dauerhaft das kirchliche Leben auf dem Gebiet der ehemaligen Pfarrgemeinde zu fördern, teilt die Bezirksregierung Münster mit. Der Förderverein betreut bereits die Waldkapelle zum „Heiligen Kreuz“ in Darup.

Die Stiftung startet mit einem Anfangsvermögen von 50 000 Euro ihre Arbeit. Dieses Vermögen muss ungeschmälert erhalten bleiben, erläutert die Bezirksregierung. Zusätzlich wird der Förderverein die Stiftung mit Jahresbeiträgen und tatkräftigem Engagement unterstützen. Zuwendungen Dritter und Spenden sind jederzeit willkommen.

Die „Ss. Fabian und Sebastian-Stiftung Darup/Westf.“ ist die 5. Stiftung in der Gemeinde Nottuln und die 651. Stiftung im Regierungsbezirk Münster.