Kunst präsentiert sich im Alltag der Menschen. Genau diesen Schritt sind die Teilnehmer des Kunstprojektes „Morgen startet jetzt“ gegangen. Am Mittwochnachmittag wurde im Hagebaumarkt eine Ausstellung eröffnet, die bis Samstag (28. September) einschließlich die in diesem Projekt entstandenen Bilder und Skulpturen an verschiedenen Orten in Nottuln präsentiert. In der Bäckerei Geiping und im Hagebaumarkt sind unter anderem die 1,60 mal 2,20 Meter großen Gemeinschaftswerke zu sehen. Eine Foto-Dokumentation von Veronika Dunkel-Steinhoff , ebenfalls im Hagebaumarkt, zeigt Momente aus der Projektarbeit. Weitere Kunstwerke werden präsentiert im Einrichtungshaus Ahlers, bei 361gradmedien, bei A&Qua in der Oststraße und in den aktuell leer stehenden Räumen an der Bernhard-Letterhaus-Str. 3.

Die Nottulner Künstlerin Andrea Aupers hatte die Idee zu diesem Kunstprojekt, an dem sich mit Khalisea Amiri, Christa Behrla, Veronika Dunkel-Steinhoff, Beate Eichmeyer, Katja Enseling, Sabriye Kalender, Schama Khadeda, Munifa Khadeda, Schaimaa Khadeda, Karin Meyer, Fieruze Nasser Panjbar, Lana Neberidze, Marion Tibroni, Stefan Wensing und Andrea Aupers selbst insgesamt 15 Künstler, Kreative und Geflüchtete aus Nottuln und Umgebung beteiligt haben.

Die Teilnehmer hatten über mehrere Monate im Workshop mit Andrea Aupers nicht nur die Möglichkeit, sich individuell künstlerisch auszudrücken. Die Arbeit an den Gemeinschaftwerken förderte auch das Netzwerken und führte zu vielen Gesprächen über die unterschiedlichen kulturellen Erfahrungen.

In der Bernhard-Letterhaus-Straße werden die Akteure während der Ausstellungsphase auch Gemeinschaftswerke mit den Besuchern kreieren. Diese und andere Werke, darunter auch die von Karin Meyer geschaffenen „Wortlandschaften“ (wir berichteten), können zum Finale am Samstag (28. September) von 16 bis 18 Uhr während eines Benefizverkaufs erworben werden. Der Verkauf findet in den Räumen Bernhard-Letterhaus-Str. 3 statt. Der Erlös ist für die Flüchtlingshilfe Nottuln bestimmt.