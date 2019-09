Bürgerantrag an den Rat

Nottuln -

„Jede Störung des ordnungsgemäßen Marktbetriebes ist untersagt.“ So steht es in der Nottulner Wochenmarktsatzung. Und untersagt ist es auch, „Propaganda- oder Reklamezettel zu verteilen“. Die FI will den Markt aber nun für politische Werbung öffnen.