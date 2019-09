Seit nunmehr neun Monaten ist Regine Vogtmann Pfarrerin der evangelischen Friedens-Kirchengemeinde Nottuln. Und ihr erstes Fazit fällt ausgesprochen positiv aus: „Ich bereue meine Entscheidung nicht. Ich fühle mich in Nottuln wohl“, sagt die Geistliche im WN-Gespräch. „Wir haben eine gute Wahl getroffen“, betont Presbyter Klaus Bratengeyer . Er sei froh, dass Frau Vogtmann die neue Pfarrerin in Nottuln geworden sei. Lob kommt auch von Presbyterin Christina Saatkamp, die sich beeindruckt zeigt, wie Pfarrerin Vogtmann die ganze Bandbreite der Pfarrarbeit bewältigt.

Am 6. Oktober (Sonntag) wohnt Regine Vogtmann als Pfarrerin ihrer ersten Gemeindeversammlung in Nottuln bei und ist schon positiv gespannt. „Ich erlebe die Kirchengemeinde als eine Gemeinde mit vielen aktiven Menschen“, sagt Vogtmann. Das Presbyterium nehme seine Verantwortung sehr ernst und zeige ein sehr verlässliches Engagement. Auch freut sich die Pfarrerin darüber, dass es in der Gemeinde eine vielfältige Kirchenmusik gibt.

Es gibt aber auch Bereiche, in denen sie Handlungsbedarf sieht. Der Anteil der Jugendlichen am Gemeindeleben sei ausbaufähig. Einen hohen Stellenwert räumt sie daher der Arbeit mit Konfirmanden ein. Junge Leute müssten sich in der Kirchengemeinde wohlfühlen, damit sie überhaupt dableiben und am Gemeindeleben teilnehmen. Daraus könne dann in einem zweiten Schritt auch ehrenamtliches Engagement wachsen.

Außerdem hält es Pfarrerin Vogtmann für wichtig, auch schon Kindern kirchliches Leben nahe zu bringen, weshalb sie gerne die beiden evangelischen Kindergärten besucht und dort kindgerechte Gottesdienste feiert.

Und um Gottesdienste geht es ja auch am 6. Oktober in der Gemeindeversammlung. Sie verspürt eine große Offenheit für andere, neue Formen und ist daher gespannt auf die Ergebnisse der Gemeindeversammlung.