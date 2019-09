„Klimawandel geht alle an“, betonte Karsten Danker am Donnerstagabend im Hotel „Zur alten Post“. „Schön, dass Ihr das auch alle so seht“, freute er sich angesichts der gut 40 Besucher der Infoveranstaltung, zu der der Initiativkreis „Schapdetten nachhaltig“ und der Verein „Schapdettener für Schapdetten“ Marco Overtheil von SK-Solar aus Havixbeck eingeladen hatten, um Hausbesitzern in Schapdetten die Möglichkeit der Stromerzeugung auf dem Dach und der Speicherung – zur eigenen Nutzung und zum Verkauf – näherzubringen. „Neben Renditegedanken sollten wir dabei auch an die folgenden Generationen denken“, unterstrich Danker.

„Fotovoltaik lohnt sich heute mehr denn je“, stieg Overtheil ins Thema ein und erklärte, dass dank mittlerweile 30 Jahren Erfahrung mit der Stromerzeugung aus Sonnenenergie heute fünf Quadratmeter Dachfläche rund eine Kilowattstunde Strom liefern könne. Das variiere je nach Breitengrad und Dachausrichtung. Aber „auch im Münsterland ist diese Stromerzeugung wirtschaftlich“. Und: „PV lohnt sich bei fast allen Ausrichtungen der Hausdächer.“

Overtheil erklärte, dass es aktuell zwischen sieben und elf Cent je kWh kostet, Strom mit Fotovoltaik selbst zu erzeugen. „Wenn dazu ein Speicher kommt, liegen Sie bei 15 bis 16 Cent.“

Der Referent erläuterte die Technik und Möglichkeiten einer modernen PV-Anlage. Und er zeigte anhand von Beispielrechnungen, wie sich in Schapdetten die Nutzung solarer Energie gestalten könnte.

„95 Prozent aller PV-Anlagen werden heute mit Speicher bestückt“, so Overtheil. Bei der Planung der Größe sollten die Interessierten auch das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) beachten, das die bevorzugte Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Quellen ins Stromnetz regelt. Auch wies der Spezialist darauf hin, dass die Planung einer Fotovoltaikanlage immer sehr individuell durchzuführen sei und auch steuerliche Gegebenheiten eine Rolle spielen könnten.

Karsten Danker ergänzte, dass der Verein „Schapdettener für Schapdetten“ vorhabe, für Interessenten die Thematik zu bündeln, Kontakte zu vermitteln und sie bei der Realisierung zu unterstützen. Aktuell haben weniger als zehn Prozent der Schapdettener Häuser Fotovoltaikanlagen auf ihren Dächern.

Marco Overtheil machte eine Perspektive auf: „Haushalte in der Zeit von März bis Oktober komplett autark zu machen, das kriegen wir mit jedem Dach und Speicher hin.“