„Das Konzept ist aufgegangen“

„Wir müssen etwas richtig gemacht haben“, stellte Ute Ahlers am Freitagabend schmunzelnd fest. Zufrieden blickte sie auf die ausgesprochen große Zahl von Gästen, die im Einrichtungshaus die Atmosphäre der sechsten „Italienischen Nacht“ in Nottuln genossen. Und nicht nur dort. Der Andrang war überall erfreulich groß.

Neben dem Einrichtungshaus Ahlers grüßten Bild und Klang Münsterland, die Blaudruckerei Kentrup, das Blumenhaus Blickfang, Dammann – Alles für ein schönes Zuhause, DeWi Service, Siehste Optik Petermann-Frie, die Stiftsapotheke Frie , Uhren und Schmuck Petermann, Zweirad Hanning und 361gradmedien an diesem Abend mit „Ciao!“. Und alle freuten sich über den tollen Erfolg sieben Jahre nach der fünften „Italienischen Nacht“ der mittelständischen, inhabergeführten Unternehmen.

Italienische Nacht in Nottuln 1/18 Foto: Marita Strothe

Bereits eine Stunde vor dem offiziellen Start trafen bei Dennis und Sven Winkler die ersten Gäste ein. Schließlich war der DeWi-Betreuungsdienst nicht nur das erste Mal dabei, sondern eröffnete auch seine neuen Geschäftsräume in der Mauritzstraße 33. Sie sei sicher, dass die beiden Nottulner mit ihrem Angebot den Nerv der Zeit träfen, betonte Bürgermeisterin Manuela Mahnke. Mit ihrem Dienst böten sie an, was in Nottuln gebraucht werde. Und weil schon der Untertitel der „Italienischen Nacht“ versprach zu zeigen, was Nottuln alles kann, so Dennis Winkler, wollten auch sie in diesem Rahmen präsentieren, was sie in den drei Jahren seit ihrer Geschäftsgründung bereits gemacht hätten.

Um 19 Uhr standen dann alle Türen der beteiligten Unternehmen offen, und Flammschalen wiesen den Besuchern den Weg. Alle zehn Minuten konnte auch ein kostenloser Fahrdienst des Autohauses Rump genutzt werden, der besonders während der zwischenzeitlichen Regenschauer gut nachgefragt war.

Viele Besucher, auch von außerhalb, nutzten die Gelegenheit, nicht nur in die Verkaufsräume der Unternehmen zu gucken. So zeigten die Mitarbeiter der Stiftsapotheke Interessierten auch gerne das neue computergesteuerte automatische Warenlager im Keller. „Damit kann man sich mehr auf das konzentrieren, wozu man Apotheker geworden ist“, unterstrich Stefan Frie. „Gute Gespräche über das, was wir können“, führte auch der Thorsten Kramer, Mitgesellschafter bei 361gradmedien. Das Unternehmen war erstmals bei der „Italienischen Nacht“ dabei und hatte unter anderem mit der Gestaltung der Flyer schon im Vorfeld mitgewirkt.

„Das Konzept ist aufgegangen“, waren sich die beteiligten Nottulner Unternehmen einig. Ebenso Bild und Klang Münsterland, das zwar in Laer und Münster vertreten ist, aber mit dem Einrichtungshaus Ahlers kooperiert. Alle Unternehmen boten ihren Gästen kostenlos mediterrane Köstlichkeiten an. Wein und andere Getränke wurden für einen guten Zweck verkauft. Der Erlös soll für die Arbeit von Schwester Raphaela Händler in Afrika gespendet werden.