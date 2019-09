Zufrieden trotz des Regenwetters

Am Sonntag hatte der Teilhabebeirat der Gemeinde Nottuln zum inzwischen dritten Mal zum „Gaumenschmaus von Haus zu Haus“ eingeladen. Und im Gespräch mit unserer Zeitung erinnerte dessen Vorsitzender Uli Messing an die Anfänge dieses „Spaziergangs zum Sattwerden und gegenseitigen Kennenlernen“: „2012 ist die Idee entstanden, sich an einem Tag gemeinsam der Öffentlichkeit zu präsentieren. Als ‚Lockmittel‘ haben wir uns das kulinarische Angebot der teilnehmenden Einrichtungen einfallen lassen.“

Das Konzept hat sich bewährt, der „Gaumenschmaus“ findet nun im dreijährigen Zyklus statt. Zuständig für die Organisation war der Öffentlichkeitsausschuss mit Maria Dörndorfer, Annette Korten und Uli Messing.

Insgesamt neun Einrichtungen aus fast allen Ortsteilen Nottulns hatten am Sonntag ihre Türen geöffnet. Beteiligt waren der Treffpunkt Jugendarbeit, die Evangelische Friedens-Kirchengemeinde (Johanneshaus), das St.-Elisabeth-Stift, Haus Margarete und Tagespflege Alte Mühle, der Alte Hof Schoppmann in Darup, Haus Arca in Appelhülsen und Haus Stevertal in Stevern. Im Haus Markus informierte der lokale Teilhabekreis über seine Arbeit.

Dritte Aktion „Gaumenschmaus von Haus zu Haus"

Auf die Gäste warteten überall verschiedene Köstlichkeiten. Für jeden Geschmack war etwas dabei. Suppe, Raclette, orientalisches Fingerfood, Kaffee und Kuchen, Brot und Dips, Waffeln, Schinkenschnittchen, Gegrilltes und alkoholfreie Cocktails waren im Angebot.

Gleichzeitig konnte man die Einrichtungen kennenlernen, sich informieren, miteinander ins Gespräch kommen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter standen für Fragen zur Verfügung.

Für ein besonderes Highlight sorgte die Rikscha des Alten Hofs Schoppmann. Mit etwas Glück konnte man sich damit zu einer der nächsten Stationen fahren lassen. Als Fahrer war Hans Letterhaus im Einsatz. Dass sein Nachmittag eher ruhig war, war dem schlechten Wetter geschuldet. Auch die geplante Fahrradtour fiel buchstäblich ins Wasser. Uli Messing legte die Strecke allein zurück. „Der Wind war mein einziger Begleiter“, war sein humoriger Kommentar.

Annette Mielke und Daniel Bertelsbeck vom Treffpunkt Jugendarbeit freuten sich besonders darüber, dass Jugendliche im Alter zwischen 13 und 16 Jahren sich tatkräftig und hoch motiviert eingebracht hatten. Sie bereiteten das Essen vor, gestalteten die Räume. Das St.-Elisabeth-Stift war sehr gut besucht. „Unser Waffelteig reicht für 150 Personen. Der geht jetzt zur Neige“, war Einrichtungsleiterin Anja Magorsch sehr zufrieden.

Trotz des wegen des herbstlichen Wetters nicht zu großen Andrangs zogen die beteiligten Einrichtungen ein positives Fazit. Sie werden beim nächsten Mal wieder dabei sein.

Uli Messing war es wichtig, auf die Verlosung hinzuweisen. Besucher können ihren Stempelpass bis zum 2. Oktober in den Briefkasten der Gemeindeverwaltung werfen. Unter den Besuchern, die die meisten Einrichtungen aufgesucht haben, werden attraktive Preise verlost. Am 10. Oktober (Donnerstag) werden diese um 17 Uhr parallel zum Wochenmarkt ausgegeben.