Nottuln -

Die „Teddyklinik aus der Kiste“ des DRK-Landesverbandes erntete im „Alten Kindergarten“ in Nottuln große Begeisterung. So brachte zum Beispiel der fünfjährige Emir seinen Teddy in die Klinik, weil er sich ein Bein gebrochen hatte. Kein Problem für die Teddy-Docs.