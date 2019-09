Singen mit Pippi und Co.

„Sei frech, wild und wunderbar“, hat Astrid Lindgren einmal gesagt. Das lebten die Jüngsten der Steverlerchen am Sonntag mit ihrem Konzert unter dem Motto „Lieder und Geschichten von Astrid Lindgren“ freudig aus.

Im bis zum letzten Platz gefüllten Bürgerzentrum erzählten sie unter der Leitung von Kerstin Riegelmeyer die Geschichten von Kalle Blomquist, Lotta aus der Krachmacherstraße und vielen mehr. Und natürlich durfte das Singen bei einem Chor nicht fehlen. Begleitet von Kerstin Riegelmeyer am Klavier, Johanna Jedamzik an der Geige und Lukas Riegelmeyer am Schlagzeug brachten die jungen Steverlerchen ihrem Publikum mit „zwei mal drei macht vier“ Pippi Langstrumpfs Einmaleins bei und mit „Sing dudeldei“ Michel aus Lönneberga zum Leben.

In vom Elternteam liebevoll gestalteten Kostümen und aufwendig gebastelten Kulissen wurde das Konzert zum wahren Hingucker: Pippis besungener Seeräubergroßvater fand seinen Weg zur Bühne genauso wie das Pferd Kleiner Onkel. Und beim Schlaflied des Mädchens aus der Villa Kunterbunt lag sie natürlich verkehrt herum und mit den Füßen auf dem Kopfkissen im Bett.

Lotta aus der Krachmacherstraße kam mit ihrem Fahrrad und - natürlich - ihrem Teddy zu ihrem Auftritt, und Karlsson vom Dach war mit seinem großen Knopf am Bauch auch unverkennbar der „Mann in den besten Jahren“, als der er sich vorstellt. Allein das Fliegen musste er beim Konzert lassen, denn „fliegende Objekte im Frenkingshof, das ist bestimmt nicht erlaubt“, wie die jungen Moderatorinnen Mia Bendig und Ronja Vogt richtig anmerkten.

Doch war das Konzert nicht nur eine reine Unterhaltungsveranstaltung, die auch das große Publikum wieder in die Kindheit zurückversetzte. Hinter Astrid Lindgrens Büchern stehen Ideale, und ihre Figuren sind Vorbilder und Helden für Kinder. „So können wir von Pippi lernen, wie glücklich es macht, den eigenen Weg zu gehen“, erklärte Chorleiterin Kerstin Riegelmeyer. In Ronja Räubertochter lernte das Publikum ein Vorbild in Mut, in Michels kleiner Schwester Ida die brave Seite kennen. Und in jeder einzelnen Geschichte unzählige Beispiele für Freundschaft und Abenteuerlust.

Diese Werte hinter den Geschichten hatten Kerstin Riegelmeyer auch zu dem Konzert motiviert: „Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es Viertklässler gibt, die Pippi Langstrumpf nicht kennen. Und das konnte ich so nicht stehenlassen.“ Die Literatur gerate in Vergessenheit. Also hatte sie seit April mit den 65 drei- bis zehnjährigen Steverlerchen die Lieder von Astrid Lindgren geübt und die Kinder sichtlich dafür begeistert.

Und nicht nur die Kinder waren begeistert, genauso waren es das Publikum und die Chorleiterin. Letztere bedankte sich herzlich bei ihren jungen Sängern für deren großes Engagement und auch beim Elternteam, „ohne das das Konzert so nicht möglich gewesen wäre.“ In einer gemeinsamen Leistung hatten sie alle dem Publikum, egal ob groß oder klein, einen schönen Kindheitsmoment beschert.