Steverland: „Kundennähe ist uns wichtig“

Die Raiffeisen Steverland eG baut ihr Einzelhandelsstandbein weiter aus. Am Freitag (4. Oktober) eröffnet die Genossenschaft in Nottuln an der Appelhülsener Straße ihren vierten Raiffeisen-Markt. Auf rund 860 Quadratmetern Bruttoladenfläche zuzüglich eines rund 300 Quadratmeter großen Außengeländes bietet die Steverland eG ein umfangreiches Sortiment an, wie man es auch aus anderen Raiffeisen-Märkten kennt.

Michael Grewe , Geschäftsführer der rund 850 Mitglieder umfassenden Steverland eG, betont im WN-Gespräch, dass vor dem Hintergrund des Strukturwandels in der Landwirtschaft der Einzelhandelsbereich ein ganz wichtiger Baustein für die Ertragslage der Genossenschaft geworden sei. Christian Wiedau, Bereichsleiter Einzelhandel bei der Steverland eG, bewertet den Standort an der Appelhülsener Straße mit den vielen anderen Geschäften rundherum sehr positiv. Alle Geschäfte profitierten wechselseitig von dem Angebot, ist er überzeugt.

Mit dem Gedanken, neben Senden, Dülmen und Havixbeck auch in Nottuln einen Raiffeisen-Markt zu etablieren, hat sich die Genossenschaft schon sehr lange beschäftigt. Die Vorbereitungen für den konkreten Standort haben allerdings länger als erwartet gedauert. Nun steht der Eröffnung nichts mehr im Wege.

Für den neuen Markt wurde der bislang leer stehende Teil des Handelszen­trums Appelhülsener Straße umfangreich renoviert und modernisiert. Das Außengelände wurde an den Bedarf des Raiffeisen-Marktes angepasst, die Fassade erhielt Farben und Logo der Raiffeisen-Gruppe.

Wie Geschäftsführer Grewe erläutert, sind durch den Raiffeisen-Markt Nottuln acht neue Arbeitsplätze in Voll- und Teilzeit entstanden. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wurden bereits zu Jahresanfang eingestellt und haben zwischenzeitlich in den anderen drei Märkten der Genossenschaft alle notwendigen Kenntnisse vertieft. „Unser Team hat ein gutes Fachwissen und gewährleistet eine hohe Beratungsqualität“, betont Christian Wiedau und ergänzt: „Uns ist Kundennähe wichtig. Das wollen wir auch hier in Nottuln verkörpern. Wie leben Nähe.“

Das Sortiment umfasst Waren aus den Produktkategorien Garten (unter anderem Pflanzen, Gartengeräte und -maschinen, Saaten und Sämereien, Düngemittel), Landwirtschaft (unter anderem landwirtschaftliche Bedarfsartikel, Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Stall- und Weidezaunbedarf), Bekleidung (u.a, Arbeits-, Outdoor- und Reitbekleidung), Tiere (u.a. Tiernahrung/Zubehör für Hunde, Katzen, Kaninchen, Nager, Geflügel/Vögel, Fische und Pferde, Reitsportartikel, Vogelhäuser), Haus/Freizeit/Spielzeug (Besen und Bürsten, Haushaltswaren, Wasch- und Reinigungsmittel, Grillbedarf, regionale Lebensmittel wie Kartoffeln, Eier, Obst und Spirituosen) und Brennstoffe (Holzpellets, Holzbriketts, Anfeuerholz, Kaminholz, Grillkohle und Flaschengas).