Harmonisches Miteinander

Am 10. Oktober wird das Münsterlandfestival part 10 offiziell eröffnet. Einen Vorgeschmack bekamen Kunstinteressierte am Sonntag in der Galerie Hovestadt in Stockum. Dorthin hatte Galeristin Dr. Gabriele Hovestadt zur Eröffnung der Ausstellung „Unica Bellezza“ (Einzigartige Schönheit) eingeladen. Mit Jürgen Klück aus Münster und Pierpaolo de Bona aus Longarone (Venetien) hatte sie zwei Fotokünstler zusammengebracht, die auf unterschiedliche Weise auf Italien blicken. Während Jürgen Klück bereits einmal in der Nottulner Galerie ausgestellt hat, war de Bona zum ersten Mal hier vertreten. Er hatte die Galerie im Internet entdeckt, war zweimal zu Gast gewesen und kam mit seinen Werken bei Gabriele Hove­stadt an: „Es hat menschlich, künstlerisch und auch aus wirtschaftlicher Sicht gepasst“, freute sie sich bei der Begrüßung.

Gepasst habe auch die Zusammenarbeit zwischen den zwei Künstlern. „Die Beiden haben sich am Donnerstag kennengelernt und sich auf Anhieb verstanden.“ Gemeinsam wurden die Werke aufgehängt, nicht voneinander getrennt, sondern abwechselnd nebeneinander. Und dann fachsimpelten die beiden Fotografen über technische Fragen. „Da bin ich dann nicht mehr mitgekommen“, schmunzelte die Galeristin.

Spannend sind die Herangehensweisen allemal. Pierpaolo de Bona, der seit 2005 freischaffend arbeitet, hat eine Technik entwickelt, bei der er Filmnegative in der Dunkelkammer auf mit Silbergelantine präparierte Leinwände etwa aus Baumwolle oder Jute projiziert. Die Struktur des Untergrunds gibt den Schwarz-Weiß-Bildern, die Mode (de Bona war zuvor als Designer tätig), Architektur (der schiefe Turm von Pisa, eine Ansicht Venedigs) oder Kunst (die David-Skulptur) zeigen, eine unverwechselbare Note.

Jürgen Klück, seit 2007 freischaffend als Künstler tätig, hat im Zuge seiner Beschäftigung mit dem Thema Raum und Zeit, „bei der man zwangsläufig zur Bewegung kommt“, die Langzeitbelichtung für sich entdeckt. Seine Bilder vom venezianischen Karneval werden durch die langen Belichtungszeiten unscharf bis zum Abstrakten. Das lenkt den Blick auf ihre Struktur, ihre Bewegtheit und die ganz eigene Farbigkeit.

„Die Ergebnisse der beiden fotografischen Vorgehensweisen sind sehr different“, fasste Gabriele Hovestadt zusammen, „aber sie bilden ein harmonisches Miteinander über Grenzen hinweg.“ Die Ausstellung ist noch bis zum 9. November zu sehen.

Hingewiesen wurde auf eine weitere Veranstaltung im Rahmen des Münsterlandfestivals. Am 19. Oktober (Samstag) startet eine Kunsttour in der Galerie Hovestadt, anschließend geht es mit dem Bus zur Kolvenburg in Billerbeck und zum Kloster Bentlage – Führungen und Imbiss inklusive. Die Tour beginnt um 11 Uhr, Ende wird gegen 18 Uhr sein. Weitere Informationen und Karten gibt es beim Münsterland e.V. unter ✆ 0 25 71/ 94 93 92, oder über die Homepage www.muensterland-festival.de