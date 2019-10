Seit Jahren wird die DLRG-Ortsgruppe im Sommer zur Unterstützung der Sicherheit im und am Wasser hinzugezogen. Am Wochenende fand nun unter dem Namen „Abschwimmen“ das jährliche Wachhelferdankeschön.

In diesem Jahr begann die Feier mit einer Fahrradtour zum Stift Tilbeck. Dort liefen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer über den Barfußgang. Nach der tollen Tour und mit großem Hunger, radelten alle zurück zum Vereinsheim, wo bereits das Abendessen und eine Schwarzlicht-Party wartete.

Doch vorab bedankte sich Esther Prinz für die tatkräftige Unterstützung der 74 Wachgänger. „In diesem Jahr konnten wir die Fachkräfte mit 704 Stunden ehrenamtlich unterstützen und somit die Sicherheit am Wasser den gesamten Sommer über gewährleisten“, so die Leitende Wachdienstbeauftragte.

In diesem Jahr waren zum ersten Mal die vier frischen Praktikanten Cecil Prinz, Franka Dondrup, Damian Görtz und Fabian Kotzlik mit am Beckenrand, schreibt die Ortsgruppe in einer Pressemitteilung. Durch ihr Praktikum haben sie die Fähigkeiten genauer kennengelernt, die ein Rettungsschwimmer besitzen muss. Seit Jahren sind die Praktikanten der DLRG in der Sommersaison im Wachdienst mit dabei.

„Wir wollen der jüngeren Generation auf diese Weise den Alltag eines Rettungsschwimmers näherbringen und so Nachwuchs für unseren Verein sichern“, erläutert Bastian Hoppe. Auch in den nächsten Jahren wird die Ortsgruppe in der Sommersaison am Beckenrand des Freibades zu sehen sein.