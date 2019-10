Schapdetten -

Jasmin Jähne wurde mit ihrer Hündin Fiby Bundessiegerin in der Hundesportart „Para Agility“ (Hundesport für Menschen mit Handicap) bei der Bundessiegerprüfung des DVG (Deutscher Verband der Gebrauchshundsportvereine) in Ibbenbüren/Uffeln. Im „Para Agility“ starten Hundeführer mit Handicap in den Klassen „Para 1“ und „Para 2“. Es werden zwei Läufe bewertet: Im sogenannten „A-Lauf“ sind zu Hürden, Slalom und Tunnel noch Kontaktzonengeräte enthalten wie A-Wand, Steg und Wippe. Im zweiten Lauf, Jumping genannt, fehlen diese. Die Hunde starten in verschiedenen Größenklassen und Schwierigkeitsgraden.