Feuerwehr weist schon lange auf Mängel hin

Nur: Neu ist das nicht. Schon seit Jahren weisen die jeweiligen Gemeindebrandmeister und Löschzugführer Rat und Verwaltung in öffentlichen und nicht öffentlichen Treffen darauf hin, dass die Gebäude in die Jahre gekommen sind und eine Sanierung oder ein Neubau dringend erforderlich ist. Darüber ist, wenn es um öffentliche Sitzungen geht, auch in dieser Zeitung berichtet worden.

Die jüngste Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses im September hat gezeigt, dass die Geduld der Feuerwehr allmählich aufgebraucht ist. Weit über 30 Feuerwehrleute waren in Uniform zu der Sitzung gekommen, um die Beratung über die sogenannte „Prioritätenliste der Gemeindeprojekte“ zu verfolgen (wir berichteten). In dieser Liste waren die Feuerwehrgerätehäuser aufgrund der Einschätzung von gut zwei Dritteln der Ratsmitglieder auf weit hintere Plätze gerückt, womit die Ratsmitglieder selbst nicht zufrieden waren. Die Gemeindeverwaltung sah die Notwendigkeit, diese „Schieflage“ zu beheben. Für die Priorisierung der Projekte wurde daher das Kriterium „Technische Notwendigkeit/Sicherheit“ neu hinzugenommen. Alle vier Gerätehäuser wurden an die Spitze der Projektliste gesetzt. „Sonst droht eines Tages schlimmstenfalls die Stilllegung“, betonte damals Beigeordnete Doris Block.

Man darf gespannt sein, wie sich diese Priorisierung im Gemeindeetat 2020 niederschlagen wird.