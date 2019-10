Am Mittwochabend standen Kornelia und Gerd Maschmann auf dem Siegertreppchen. Gemeinsam mit mehr als 100 weiteren unabhängigen Buchhandlungen aus ganz Deutschland bekamen sie von Kulturstaatsministerin Monika Grütters in Rostock die Urkunden als Preisträger des diesjährigen „Deutschen Buchhandlungspreises“ überreicht.

Die Stiftsbuchhandlung hatte sich als einziges Unternehmen aus dem Kreis Coesfeld unter den insgesamt 467 Bewerbungen im Feld der besten 118 Buchhandlungen Deutschlands platziert. Mit 7000 Euro war die Auszeichnung als „hervorragende Buchhandlung“ dotiert.

„Wir sind glücklich darüber und werden das Geld natürlich in unserer Buchhandlung einsetzen“, berichtete Gerd Maschmann von einer sehr schönen Feier, bei der seine Frau und er Kontakt zu vielen interessanten und engagierten Berufskolleginnen und -kollegen bekommen hätten. Und die Sieger, die als „besonders herausragende Buchhandlung“ oder gar als „beste Buchhandlung“ prämiert wurden? „Die sind wirklich der Hammer.“

Moderator Thomas Böhm berichtete, wie er auf seinen Reisen immer bemerke, dass Buchhandlungen „die Treffpunkte schlechthin“ seien. Dem schloss sich Monika Grütters laut einer Mitteilung des Börsenblatts an: „Es gibt Straßen, die endlich aufblühen, wenn eine Buchhandlung aufmacht – da trifft sich die ganze Straße und das Viertel, auch bei mir in der Nähe. Und wir gehen am Wochenende gerne hin, oft bringt irgendjemand Kuchen mit, das ist Heimat.“