Als sich vor 100 Jahren zehn junge Herren auf Schürmanns Wiese zum Pöhlen trafen, konnten sie nicht ahnen, dass sie damit gleichzeitig den Grundstein legten für all das, was heute den mit viel Leben gefüllten Sportverein DJK Grün Weiß Nottuln auszeichnet. Für dieses aktive und kontinuierliche Engagement gab es am Samstagvormittag in der Feierstunde im Forum reichlich Geschenke für das Geburtstagskind.

Im Vereinsheim darf in den nächsten Tagen ein schönes Plätzchen gesucht werden für die Ehrenurkunden vom DFB und vom FLVW (Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen). Die Sportjugend des Kreises Coesfeld (KSB) nahm explizit Josef Dirks , den Vorsitzenden des Vereins, ins Visier und sorgte dabei für eine freudige Überraschung. Katharina Ahlers und der ehemalige FSJler Justus Becks überreichten ihm den „Sport Jugend Award 2019“ für seinen Einsatz in der Jugendarbeit.

Festakt 100 Jahre DJK Grün-Weiß Nottuln 1/28 Foto: Ulla Wolanewitz

1450 Mitglieder und 13 Abteilungen zählt Nottulns größter Sportverein heute. „Wir stellen Weltmeister, Deutsche- und Landesmeister, sind in der 2. Bundesliga vertreten und im Trampolinsport in der deutschen Spitze angekommen“, zählte Josef Dirks, erster Vorsitzender des Vereins, stolz in seiner Laudatio auf. „Wir freuen uns riesig auf die neue Halle, die finanzielle Zusage für die Sanierung des Kunstrasens und weiterhin auf die konstruktive Zusammenarbeit aller Verantwortlichen.“

Schirmherr Karl Schiewerling brachte nebst Glückwünschen einen Schirm mit: „Zum Schutz vor dem, was von oben kommt, zum Sammeln guter Ideen, abwehren von Gefahren, zum Verteidigen und zum Angeln von neuen Mitgliedern.“ Er erinnerte an den einstigen Amtsdirektor Franz Ballhorn, der sich als DJK-Zentralverbandsvorsitzender dafür stark machte, dass der Nottulner Sportverein sich in den 1990er-Jahren der DJK anschloss.

Freude, Stolz und Dankbarkeit sind die drei guten Gefühle, die Bürgermeisterin Manuela Mahnke mit dem DJK Grün-Weiß Nottuln verbindet: „Machen sie weiter so! Sie sind einfach eine tolle Truppe!“

Das Jugendorchester der Blasmusikvereinigung mit Nils Walter als musikalischem Leiter sorgte in den Pausen für flotte Rhythmen. Auch präsentierte sich die Taekwondo-Abteilung mit beeindruckenden und lautstarken Einlagen.

Spannende Parallelen von Gemeinschaft zeichnete Präses Norbert Caßens in seiner Erzählung einer Apostelgeschichte auf: „Ähnlich wie die christliche Gemeinschaft, fördert auch die sportliche Gemeinschaft. Sie heilt und erlöst von Ängsten und begleitet dabei, über die Grenzen hinaus zu wachsen.“

MdB Marc Henrichmann zitierte mit „Respektiere jeden und fürchte niemanden!“ einen Leitsatz, mit dem er erwachsen wurde. „Ich habe früh gelernt, Verantwortung im Ehrenamt zu übernehmen. Das hat mir auch meinen Weg in die Politik gezeigt“, erklärte Henrichmann, der versicherte, dass er sich weiterhin dafür stark machen werde, dass Vereine und Verbände nicht übermäßig mit Datenschutzverordnungen belastet werden.

„Das Ehrenamt im Sport und anderswo ist ohne Alternative in unserer Gesellschaft,“ brachte es Gundolf Walaschewski, Präsident des Westfälischen Fußball- und Leichtathletikverbandes, auf den Punkt. Gemeinsam mit Ingo Röschenkemper (Stellvertretender Kreisvorsitzender des FLVW) überreichte er Ehrenurkunden vom DFB und vom FLVW. Voll des Lobes zeigte sich auch Jens Wortmann, Vorsitzender der Sportjugend Nordrhein-Westfalen: „Hier wird Spitze in der Breite gelegt und Breite in der Spitze!“

Wie sagte es Dechant Norbert Caßens so treffend: „Sie haben alle ganz viel geleistet in diesem Jubiläumsjahr. Wenn sie heute Abend die Füße hochlegen und dabei ein Gläschen Wein oder Bier genießen, können sie sicherlich auch spüren, was Erlösung ist!“