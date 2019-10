Herbstzeit ist Dankzeit. Auf eine besondere Erntedankfeier mit Gottesdienst in der St.-Bonifatius-Kirche durften sich wieder Freunde der plattdeutschen Sprache freuen. Für viele „Dettener“ ist dieser Gottesdienst in der alten Umgangs- und Kultursprache des Münsterlandes zu einer liebgewonnen Tradition geworden. Die Kirche war voll. „Saoterdag tom Erntedank met ussen Häergoud Platt küern“, so stand es in der Einladung des Heimatvereins. Übersetzt: „Samstag zum Erntedank mit unserem Herrgott Platt sprechen.“

Unterstützt wurde der Heimatverein vom Landwirtschaftlichen Ortsverein, den Landfrauen, den Frauen der kfd und der Kolpingsfamilie. Pfarrdechant Norbert Caßens ließ es sich nicht nehmen, mit seiner Gemeinde den Familiengottesdienst „up Platt“ zu feiern. Der Gottesdienst wurde musikalisch von der Schapdettener Chorgemeinschaft begleitet.

Hugo Sandmann ist bekannt für sein großes Engagement für den Erhalt der Muttersprache der Münsterländer. Wie schon in den vergangenen Jahren betrachtete er in seinem Beitrag wieder Aktuelles in deftiger Münsterländer Art. Der Natur- und Umweltschutz stand im Mittelpunkt. In Anlehnung an die Schöpfungsgeschichte wies er darauf hin, dass der Mensch die Erde bebauen und bewahren soll. „Wi drüewt de Natur nutzen, aower nich uutnutzen.“ Zum Schluss trug er das Gedicht „Mien Vader“ vor. Die Kernaussage: Die Generation unserer Eltern hat uns eine lebenswerte Umwelt übergeben. Das sollten wir auch tun. „Just so, äs wi se van usse Ollen üöwernommen häbt.“ Genau so, wie wir sie von unseren Vorfahren übernommen haben.

Im Anschluss an den Gottesdienst bedankte sich die Vorsitzende des Heimatvereins, Gisela Hanning, bei allen Beteiligten für ihre Mitwirkung. Anschließend trafen sich die Gottesdienstbesucher im Pfarrzentrum. Bei einem leckeren Imbiss und kühlen Getränken saß man in geselliger Runde zusammen. Natürlich auch, um „ne Muulvull Platt zu küern“, auf gut Deutsch, um sich in plattdeutscher Sprache zu unterhalten. Für Gäste, die nicht mit dieser Mundart vertraut waren, kein Problem. Übersetzer gab es reichlich.