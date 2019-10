Zahn der Zeit nagt am Mauerwerk

An den Sandsteinmauern des Rathauses und des Standesamtes am Stiftsplatz 7/8 in Nottuln nagt ohne Zweifel der Zahn der Zeit. Im Laufe der Jahre haben sich Risse gebildet, Teile des Sandsteins sind abgeplatzt oder sind schlicht schmutzig geworden, berichtet die Gemeinde Nottuln in einer Pressemitteilung.

Damit die Schäden an den historischen Gebäuden nicht noch größere Ausmaße annehmen, hat sich die Gemeindeverwaltung entschlossen, die Außenhaut der beiden Kuriengebäude (von-Sendensche Kurie und die Kurie von der Reck) restaurieren zu lassen.

Bereits in den vergangenen Tagen haben Mitarbeiter des Steinmetzbetriebes Dirks aus Billerbeck mit den ersten Arbeiten angefangen.

„Es ist eine laute und durchaus staubige Angelegenheit”, sagt Lukas Neitsch vom Gebäudemanagement der Gemeindeverwaltung und bittet sowohl die Mitarbeiter der Verwaltung als auch die Besucher des Rathauses um Verständnis für die Arbeiten. Diese dienen vor allem dazu, möglichst viel von der alten Bausubstanz zu erhalten und weitere Beschädigungen zu vermeiden.

„Die Arbeiten werden vorrangig an den Fenstergewänden, Gesimsen sowie den Wandflächen und Spitzquadern im Sockelbereich ausgeführt“, erklärt Neitsch, der neben den Aufgaben im Energiemanagement seit Anfang dieses Jahres zudem die Projektleitung für Baumaßnahmen und Sanierungen bei Natursteinarbeiten an historischen Gebäuden, Denkmälern, Wegekreuzen und Bildstöcken übernimmt.

In den kommenden Wochen werden schadhafte Bauteile der Fenstergewände, Fensterbänke, Profilgesimse und Spitzquader – wenn nötig – ausgetauscht, fehlende Stellen, Fugen und Risse verfüllt sowie einige Bereiche der Fassade gereinigt. „Außerdem werden Materialien, die zu weiteren Schäden führen können, wie zum Beispiel Metallanker, die zu einer so genannten Rostsprengung führen können, entfernt“, erklärt Neitsch die Vorgehensweise.

Manche der zuvor sorgfältig dokumentierten Schadensbilder könnten aber erst nach Öffnung der jeweiligen Bauteile genau beurteilt werden, fügt Lukas Neitsch an, der von Haus aus Steinmetz- und Steinbildhauer-Meister sowie Techniker für Baudenkmalpflege ist. „Vor Überraschungen sind wir also nicht so ganz sicher“, schmunzelt er.

Die Ursache für die Schäden am Mauerwerk aus Baumberger Sandstein, so der Fachmann, seien größtenteils auf natürliche Verwitterungsprozesse zurückzuführen, die in ihrer Auswirkung durch Umwelteinflüsse wie zum Beispiel saurer Regen noch verstärkt würden. Lukas Neitsch macht aber noch einen weiteren Schuldigen für die Schäden am Mauerwerk verantwortlich: „Wir haben hier auch fachlich nicht korrekt ausgeführte Restaurierungsmaßnahmen vorgefunden, wie zum Beispiel das Einbringen von Fugenmörteln auf Zementbasis. Diese Mörtel müssen immer dem Bestandsmaterial angepasst werden“, erklärt er: „Eigentlich hätte bei dem hier verbauten Baumberger Sandstein ein Kalkmörtel verwendet werden müssen.“ Den Zementfugen geht es im Rahmen der Restaurierung der Fassaden ebenfalls an den Kragen: Sie werden entfernt und durch passgenaue Kalkfugen ersetzt. Damit es dem Baumberger Sandstein auch wohl bekommt.