„Blick zurück zeigt viel Positives“

„So voll war es hier drinnen wirklich noch nie!“, freute sich am Sonntag Georg Deitert über die rund 200 Besucherinnen und Besucher, die sich in der Scheune auf seinem Hof zum Erntedankgottesdienst eingefunden hatten. Mit der von Dechant Norbert Caßens gehaltenen Messe startete das traditionelle Erntedankfest, das Landfrauen, der Landwirtschaftliche Ortsverein und die Landjugend aus Nottuln gemeinsam mit der Baumberger Nachbarschaft auf dem Hof Deitert feierten.

„Alle unsere Vereine sind bei euch in der Familie vertreten“, freute sich Annika Schölling vom Vorstand der Landfrauen über die breit gefächerten Interessen von Familie Deitert und sagte ihnen mit Präsent und Blumen Dank für die große Gastfreundschaft. Annika Schölling betonte, dass sich die Ausrichtung der landwirtschaftlichen Vereine geändert habe. „Auch in den Bauerschaften zeigt sich der strukturelle Wandel.“ Heute seien nicht mehr ausschließlich Themen der Landwirtschaft, sondern das Interesse der Mitglieder am ländlichen Raum in den Vordergrund zu stellen.

Dank sagte Annika Schölling neben Pfarrdechant Norbert Caßens auch allen anderen Beteiligten des Gottesdienstes in der liebevoll geschmückten Scheune. So hatten unter anderem Mitglieder der Landjugend die Fürbitten vorbereitet, und die Jagdhornbläsergruppe Baumberg-Stevern gestaltete die Messe musikalisch mit.

„Solange es Hunger und Durst gibt, gibt es das Erntedankfest“, unterstrich Caßens. Schließlich sei es nie selbstverständlich gewesen, immer genug zu essen zu haben. Er blickte auf die Zeiten der Agrar-, Industrie- und der modernen Dienstleistungsgesellschaft und verdeutlichte auch, wie wichtig es ist, die Abhängigkeit vom Klima stärker ins Bewusstsein zu nehmen.

Zum Ende des Gottesdienstes wurde Pfarrdechant Caßens von Martin Riegelmeyer überrascht. „Lieber Norbert, jetzt geht es einmal um dich“, sagte der Vorsitzende des Pfarreirates. Der Tag sei ein guter Anlass, danke zu sagen. Riegelmeyer erinnerte daran, dass Caßens seit nunmehr zehn Jahren der fusionierten Pfarrgemeinde St. Martin vorstehe. Er erinnerte an damalige Befindlichkeiten, besonders in den Ortsteilen. „Nach zehn Jahren ist vieles davon nicht mehr da“, freute sich Riegelmeyer. „Ich glaube, dass das zum großen Teil dein Verdienst ist. Der Blick zurück zeigt viel Positives“, unterstrich er mit Dank an den Pfarrdechanten.

„Wir hätten es alle miteinander besser nicht treffen können“, gab Norbert Caßens das Lob an die „tolle Gemeinde“ zurück. Und dass diese Gemeinde nicht nur Gottesdienst, sondern auch Feste gut miteinander feiern kann, bewiesen dann alle miteinander auf dem Hof Deitert. Für das leibliche Wohl war mit kühlen Getränken, Imbiss, Kaffee, Waffeln und Kuchen bestens gesorgt.