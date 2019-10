Unter dem Moto „Schapdetten wird nachhaltig! Mit einer Dorfwerkstatt klimaneutral werden und Zukunft gestalten“ lädt die Initiative ZAK zur Dorfwerkstatt ein. Den Initiativkreis aus allen Vereinen Schapdettens „ZAK | Schapdettens Zukunft aktiv und kreativ gestalten“ gibt es schon viele Monate. Nun organisiert er die erste Schapdettener Dorfwerkstatt zur Zukunft des Ortes.

Am 26. Oktober (Samstag) ab 10 Uhr sind alle Einwohner und Interessierte eingeladen, sich einen Tag lang Gedanken über die eigene Zukunft zu machen. Wie soll das Dorf in zehn Jahren aussehen? Was muss passieren, damit auch ältere Bewohner im Dorf bleiben können? Wie können wir COsparen?

„In einer drohenden Klimakrise stehen wir als Gemeinschaft, aber auch als Einzelner in der Verantwortung! Wir wollen daher auf breiter Basis Ideen sammeln und erste Pläne machen. Die Initiative ZAK sieht ihre wichtigste Aufgabe darin, für Schapdetten die Zukunft nachhaltig und lebenswert zu gestalten und dabei einen eigenen Beitrag zur Klimakommune Nottuln zu liefern“, erläutert Dr. Dietmar Thönnes , Sprecher des Initiativkreises.

„Wir wollen uns über viele Themen Gedanken machen. Das können Wohnangebote für Ältere, das Thema Verkehr und Mobilität, Müllvermeidung oder auch Fragen rund um das Thema Bildung und Kultur sein. Wir sind sehr gespannt“, freut sich Franka Aldenborg, die Jüngste im Initiativkreis.

Markus Kämereit hat das Logo für den Initiativkreis entworfen und die Plakate und Einladungen für die Dorfwerkstatt gestaltet. Es gibt eine eigene Website mit allen Informationen (www.zak-schapdetten.de).

Alle Schapdettenerinnen und Schapdettener sind eingeladen, am 26. Oktober (Samstag) in der Alten Post dabei zu sein und sich einzubringen.

„Ein spannender und wichtiger Prozess beginnt“, betont Dr. Dietmar Thönnes.