Wie beurteilen auswärtige Architektur- und Städtebauexperten ein lokales Bauprojekt? Werden sie Anregungen geben? Werden sie Kritik äußern? Nicht nur der Investor des Landhaus-Projektes in Schapdetten ist gespannt, sondern auch Rat und Verwaltung. Am morgigen Donnerstag (17. Oktober) wird der Mobile Baukulturbeirat des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe über das Neubauvorhaben auf der Fläche des früheren Landhauses Schapdetten beraten.

Wie berichtet, soll das alte Landhaus abgerissen und ein neues Gebäude mit einer noch nicht genau festgelegten Anzahl von barrierefreien Wohnungen in der Größe von 50 bis 70 m² Wohnfläche gebaut werden. Im Erdgeschoss besteht die Möglichkeit eines Cafés. „Wir wollen den Ortscharakter nicht verletzen und sind nicht an die Grenze der maximalen Bebauung des Grundstücks gegangen“, betonte Architekt Ludger Schulten-von Lücken bei der Vorstellung des Entwurfs im Fachausschuss. Die Politik begrüßt das Projekt grundsätzlich, hat aber angesichts des sensiblen Standortes am Ortseingang und in Nachbarschaft zur Kirche Fragen. Deshalb entschloss man sich, den Baukulturbeirat einzuschalten. Der wird nun am Donnerstag (17. Oktober) um 17 Uhr im Bürgerzentrum Schulze Frenking in Appelhülsen in öffentlicher Sitzung das Projekt beraten. Interessierte Bürger sind willkommen. Sie können sich ähnlich wie in Gemeindeausschusssitzungen zu Wort melden.