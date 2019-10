Ihr erster Schultag in der damaligen Volksschule Nottuln war 1954. Genau 65 Jahre ist das nun her. Eine lange Zeit. Doch die Erinnerungen an die Schule und an die Mitschüler sind immer noch präsent.

Es gab also reichlich Gesprächsstoff, als am Mittwoch der Einschulungsjahrgang von 1954 in der Gaststätte Rosenboom in Nottuln zum großen Klassentreffen zusammenkam. 28 frühere Mitschülerinnen und Mitschüler waren der Einladung gefolgt. Einige andere waren verhindert, sind schon verstorben oder unbekannt verzogen. Unter den Teilnehmern waren übrigens auch drei, die noch in der Buxtruper Volksschule eingeschult worden sind.

Werner Schriever hatte sich die Mühe gemacht, das Treffen und vor allem die Benachrichtigungen per Post, Telefon und WhatsApp zu organisieren. Kurt Huwe und Heinz Ketteler haben dabei geholfen, alte Adresslisten von vorherigen Klassentreffen durchzuarbeiten.

Der Einschulungsjahrgang von 1954 traf sich im Gasthaus Rosenboom zu einem leckeren Mittagessen, um anschließend über alte und neue Zeiten zu plaudern. Dabei wurden auch alte Bilder von Nottuln und von vorherigen Klassentreffen gezeigt. Und weil es nun auch eine Whats­App-Gruppe „Einschulungsjahrgang 1954“ gibt, haben sich die Männer und Frauen vorgenommen, sich künftig auch mal spontan zu einem Treffen, zu einer Radtour oder zu einer Besichtigung zu verabreden.

Weitere Informationen zum Klassentreffen gibt es im Internet ( www.werner-schriever.de/klassentreffen ).