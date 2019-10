„Hier wird viel gelacht“

Rund 450 Grabstätten umfasst der Friedhof in Schapdetten. Die Fläche am Ortseingang mit Blick auf die Baumberge kennt Willi Voss wie seine Westentasche. „Hier liegen zwölf Russen, zwei Franzosen und fünf Deutsche“, zeigt Voss auf die Reihen der Soldatenkriegsgräber. Und der Schapdettener sagt das keinesfalls in einem despektierlichen Ton, eher wie ein Freund, ein guter Vertrauter. Schließlich kümmert sich Willi Voss seit 1985 um den Friedhof. Doch nun im Alter von 73 Jahren gibt er die Aufgabe ab. „Am 31. Oktober höre ich auf“, sagt der Schapdettener. Pfarrdechant Norbert Caßens und Rendant Günther Fehmer dankten ihm gestern für seinen jahrzehntelangen Einsatz. „Einen Nachfolger gibt es leider noch nicht“, bedauert der Dechant. Und das kann Folgen für Schapdetten haben . . .

Das Engagement für die Kirchengemeinde, die Zuständigkeit für den Friedhof – eine verantwortungsvolle Aufgabe, die Willi Voss gerne übernommen hat. 1985 begann er damit, sich um den Friedhof zu kümmern. Zunächst rein ehrenamtlich, dann seit 1994 auch ganz offiziell, quasi als „Mini-Jobber“ der Kirchengemeinde, verdeutlicht Rendant Günther Fehmer mit einem Schmunzeln. Wobei Voss zu den Minijob-Aufgaben immer noch eine ganze Menge Ehrenamt oben drauf gelegt hat. Der Schapdettener ist der zentrale Ansprechpartner für die Friedhofsbelange im Dorf. Führt mit den Angehörigen die Gespräche über die Wahl der Grabstätte, steht in Kontakt mit den Beerdigungsfirmen, kümmert sich um Sauberkeit und Pflege und legt dabei natürlich selbst Hand an.

Was ihn bei seiner Arbeit überrascht hat: „Auf unserem Friedhof wird sehr viel gelacht“, erzählt Willi Voss. Das hätte er vorher so nun wirklich nicht erwartet. Noch gut ist ihm ein Gespräch mit einer Schapdettener Familie in Erinnerung. Der Familienvater war bei einem tragischen Unfall verstorben. Als er sich dann mit den Angehörigen auf dem Friedhof traf, um über die Grabstätte und andere Dinge im Zusammenhang mit der Beerdigung zu sprechen, seien so viele schöne und humorvolle Erinnerungen an den Verstorben zur Sprache gekommen, dass man gemeinsam viel gelacht habe. „Hier auf dem Friedhof habe ich tolle Gespräche, die schönsten Gespräche geführt“, möchte der 73-Jährige diese Erfahrungen nicht missen. Manchmal habe er sich gefühlt, als betreibe er schon so etwas wie Seelsorge, ergänzt er. „Das ist Seelsorge“, unterbricht ihn da der Pfarrdechant und sagt den Satz in einem Tonfall, dass die drei Ausrufezeichen dahinter sogleich sichtbar werden. Im Namen der gesamten Pfarrei sprach Caßens dem Schapdettener einen großen Dank aus und überreichte ihm einen guten Tropfen aus der Region.