Gelingt es nicht, eine ehenamtliche Tätigkeit für den Friedhof sicherzustellen, müssen Arbeiten, die bislang Willi Voss übernommen hat, an Fremdfirmen vergeben werden. Zudem wäre künftig die Zentralrendantur in Dülmen Ansprechpartner für die Hinterbliebenen. Den direkten kurzen Weg, wie ihn bislang Willi Voss ermöglichte, gäbe es dann nicht mehr. Und egal, ob Hinterbliebene künftig nach Dülmen zur Rendantur oder Mitarbeiter der Rendantur von Dülmen nach Schapdetten fahren müssten, der Aufwand werde höher und damit auch die Kosten, geben Rendant Günther Fehmer und Dechant Caßens zu bedenken. Aktuell kostet ein Reihengrab auf dem Schapdettener Friedhof 880 Euro (Nottuln: 970 Euro), ein Rasenreihengrab für Urnenbestattung 780 Euro (mit Pflege) und ein Rasenreihenreihengrab für Sargbestattung 1470 Euro (mit Pflege). Diese Gebühren müssten „spürbar angehoben werden“, wenn sich kein Nachfolger für Willi Voss finden lasse, betont Caßens. Um wie viele Euro genau die Gebühren steigen werden, lässt Rendant Fehmer offen. „Wir haben das noch nicht ganz genau kalkuliert, wir hoffen immer noch auf eine ehrenamtliche Lösung“, sagt er.

Wenn am 26. Oktober (Samstag) die Dorfwerkstatt in Schapdetten stattfinden wird, will die Pfarrgemeinde noch einmal auf dieses Thema hinweisen. Alle Schapdettener sollen wissen, was da auf sie zukommen kann. Noch aber hat die Pfarrgemeinde die Hoffnung, dass jemand Interesse an dieser Aufgabe hat. Interessenten melden sich im Pfarrbüro.