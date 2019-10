Dass die Burgstraße in Nottuln oftmals in problematischer Weise zugeparkt ist, wissen Anlieger und Gemeinde nicht erst, seitdem ein Schulbus sich dort festgefahren hat (wir berichteten). Um vor allem in der Kurve bei Knaup den Verkehrsteilnehmern einen sicheren Begegnungsverkehr zu ermöglichen, hat die Gemeinde deshalb Parkflächen markiert. Nur noch auf vier Plätzen darf im Kurvenbereich geparkt werden. Daran halten sich viele Autofahrer aber nicht, wie die Anlieger beobachtet haben.

Die Gemeinde ist bisher gegen die Falschparker in diesem Bereich nicht vorgegangen, bestätigte Gemeinderechtsrat Stefan Kohaus auf WN-Nachfrage. Grund: Es seien zwar vier Parkflächen markiert worden, es fehlte aber noch Schilder, die auf das Parken „nur auf den markierten Flächen“ hinweisen. Diese Schilder sind in dieser Woche bei der Gemeinde eingetroffen und sollen nun durch den Bauhof aufgestellt werden. Anschließend wird die Gemeinde den ruhenden Verkehr in der Burgstraße auch kontrollieren und bei Verstößen „Knöllchen“ schreiben.