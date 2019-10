Es war nicht geplant, sondern hat sich aus der Gruppe heraus so ergeben: Die Frauen und Männer, die am letzten Trauerseminar 2018 der Pfarrgemeinde St. Martin teilgenommen haben, treffen sich auch nach Abschluss des Seminars privat regelmäßig weiter. „Das ist auch für uns ein schönes Erlebnis“, sagt Mona Letterhaus von der Hospizbewegung, die zusammen mit Pfarrdechant Norbert Caßens die Trauerseminare durchführt. „In der Gruppe entsteht ein großes Mitgefühl. Das tut den Menschen gut“, weiß Letterhaus aus der Erfahrung der vergangenen Jahre.

Der Dechant und die Diplom-Sozialarbeiterin laden nun Betroffene zu einem neuen Trauerseminar ein, für das am 5. November (Dienstag) ein Informationsabend stattfindet. Das eigentliche Seminar beginnt am 20. November.

Es ist mittlerweile das neunte Trauerseminar, das Letterhaus und Caßens anbieten und auch durchführen werden. Denn der Bedarf sei offensichtlich vorhanden. „Trauer ist ein höchst individueller Prozess“, betont der Pfarrdechant. „Aber es tut gut zu wissen, ich bin nicht allein“, sagt Mona Letterhaus.

In der Regel nehmen mehr Frauen am Trauerseminar teil, aber „auch überraschend viele Männer“. Das Alter der Teilnehmer ist bunt gemischt, vom Mittdreißiger bis zum Senior. Und: Eine Teilnahme ist unabhängig von Konfession, Nationalität, Geschlecht und Alter möglich. Willkommen sind alle, die um jemanden trauern. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Trauerfall gerade erst eingetreten ist oder schon Jahre zurückliegt.

Maximal zwölf Personen können nach vorheriger Anmeldung teilnehmen. Hilfreich ist der Besuch des Informationsabends. Denn an diesem Abend schildern Caßens und Letterhaus den Ablauf des Seminars. Eine wichtige Regel lautet zum Beispiel: Was bei den Treffen im Gruppenraum besprochen wird, bleibt in diesem Raum. Und: Jeder erzählt nur das, was er mag. Jeder kann selbst entscheiden, wie sehr er sich in die Gruppe einbringen möchte.

Die gemeinsamen Gruppentreffen sollen allen miteinander gut tun, verdeutlichen Caßens und Letterhaus. Aus der Erfahrung der vergangenen Trauerseminare wissen sie: „Da, wo Trauer nicht ständig tabuisiert oder heruntergespielt wird, sondern wo sie offenherzig angegangen wird, kann sie ihre heilende Kraft entfalten.“ Das Trauerseminar kann helfen, mit der neuen Lebenssituation klarzukommen.