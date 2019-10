Gedenken und Friedensarbeit

„Zwei Gedanken prägen in jedem Jahr den Monat November: Zum einen ist dieser Monat in vielerlei Hinsicht eine Zeit des Erinnerns und des Gedenkens. Wir erinnern uns an diejenigen Menschen, die nicht mehr unter uns leben, die uns viel bedeutet haben. Wir erinnern uns auch an die Ereignisse der jüngeren Geschichte. Viele Geschehnisse sind mit dem Datum des 9. November verbunden: Die Ausrufung der Republik in Deutschland 1918, die Pogromnacht 1938, der Mauerfall 1989. Die Wahrung der Erinnerung und die daraus resultierende Mahnung sind Anhaltspunkte unseres politischen Handelns. Und daraus ergibt sich der zweite November-Gedanke: das Bemühen um Frieden.“

Unter diesen beiden Aspekten finden auch in diesem Jahr in Nottuln wieder die „Novembertage“ statt. Verschiedene Veranstalter haben gemeinsam eine Reihe von thematischen Abenden vorbereitet.

Den Auftakt bildet eine Gedenkviertelstunde zur Reichspogromnacht am 14. November (Donnerstag) um 17.30 Uhr an der Aschebergschen Kurie. Am Wochenende 16./17. November finden in Nottuln Gedenkfeiern zum Volkstrauertag statt (am Samstag um 16.30 Uhr an der Evangelischen Kirche Nottuln; am Samstag um 18 Uhr an der Kriegergedächtniskapelle in Appelhülsen; am Sonntag um 9.30 Uhr an der St.-Bonifatius-Kirche in Schapdetten).

Am 17. November (Sonntag) steht um 19 Uhr in der St.-Martinus-Kirche in Nottuln ein „Totentanz-Konzert“ auf dem Programm. Es erklingen eine Reihe von Kompositionen für Gesang und Orgel zum Thema „Dialog mit dem Tod“. Ausführende sind Peter Amadeus Schneider und Ralf Blasi, die begleitenden Texte trägt Pfarrer Franz Anstett vor.

Am 18. November (Montag) wird um 11 Uhr in der Nottulner Volksbank eine Ausstellung eröffnet: „Danzig – Kristallisationspunkt deutsch-polnisch-europäischer Geschichte“. Das Partnerschaftskomitee nimmt die Besucherinnen und Besucher mit auf eine Reise.

Die Hospizbewegung Nottuln lädt am 28. November (Donnerstag) um 19.30 Uhr zu einer Begegnung mit der Autorin Mechthild Schroeter-Rupieper ein. Sie erzählt in einer interaktiven Buchlesung und in einem Vortrag mit Fotos von ihren Begegnungen mit Trauernden: „Hilf mir, wenn ich traurig bin.“

Am 25. November (Montag) lädt die Friedensinitiative zu einer szenischen Lesung ein: „Krieg? Ohne uns!“ Es geht um Desertion und Militärstreik im Ersten Weltkrieg. Rudi Friedrich (Trompete, Lautpoesie, Gesang, Lesung) und Talib Richard Vogl (Gitarre, Lautpoesie, Gesang, Lesung) bieten einen aufschlussreichen Einblick in die damalige Zeit.

Den Abschluss der diesjährigen Novembertage bietet – fast schon Tradition – der „Polnische Abend“ am 29. November (Freitag). Wie in der Ausstellung geht es um die Stadt Danzig: Geschichte begegnet Zukunft. Zu den Themen gesellen sich musikalische Beiträge, für die Atmosphäre sorgen Getränke und Snacks aus der polnischen Küche.

Alle Veranstaltungen sind öffentlich. Bei der Gemeindeverwaltung ist ein Flyer erhältlich, der ausführliche Infos zu den einzelnen Veranstaltungen enthält. Dieser Flyer kann auch auf der Homepage der Friedensinitiative heruntergeladen werden.