Märchen haben schon immer der Unterhaltung, aber auch der Unterweisung gedient – auch für Erwachsene. Sie erzählen von den ureigenen Freuden, Ängsten und Wünschen der Menschen, zauberhaft, entrückt, ein Schatz menschlicher Erfahrungen, der immer jung bleibt.

Am 17. November (Sonntag) wird das Friedenshaus am Prozessionsweg in Appelhülsen Kulisse für die Welt der Märchen. Die Veranstalter der Reihe „Kirche, Kunst, Kultur“ der ev. Friedensgemeinde haben hierfür Sigrun Schwarz gewinnen können, eine Märchenerzählerin, wie sie im Buche steht.

Hauptberuflich als Professorin an der Fachhochschule Münster tätig, hat Sigrun Schwarz Fortbildungen im Märchenerzählen am Figurentheater-Kolleg in Bochum und bei der Europäischen Märchengesellschaft unter der Leitung von Rolf-Peter Kleinen sowie Jürgen Janning absolviert und Seminare zu Märchen-Themen besucht. Sie ist Mitglied der Europäischen Märchengesellschaft. In alter Tradition erzählt sie auswendig die alten Geschichten, sodass die Zuhörer tief eintauchen können in die wundersame Welt der Märchen.

Eingewoben sind diese in einen Klangteppich märchenhafter Harfenmusik. Das Instrument spielt Eva-Bäuerle-Görtz. Sie studierte Harfe an der Musikhochschule Detmold, Abteilung Münster. Den Schwerpunkt ihrer musikalischen Arbeit bilden die Kammermusik sowie solistische Auftritte. Sie unterrichtet das Fach Harfe an der Westfälischen Schule für Musik in Münster und im Musikschulkreis Lüdinghausen. Seit 2008 ist sie Dozentin an der Westfälischen Wilhelms-Universität im Fachbereich Musikpädagogik.

Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr, Einlass ist ab 16.30 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf für 8 Euro (Abendkasse 10 Euro) in Nottuln bei Dammann „Alles für ein schönes Zuhause“, Daruper Straße 7, und in Appelhülsen bei Lenfers, Münsterstraße 17.