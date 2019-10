„Satzung sollte überarbeitet werden“

Wenn der Rechnungsprüfungsausschuss am Mittwoch (31. Oktober) um 19 Uhr in der Aschebergschen Kurie zur öffentlichen Sitzung zusammentritt, wird er nicht nur über den Prüfungsbericht des Jahresabschlusses der Gemeinde zum 31. Dezember 2018 beraten. Thema werden auch die umstrittenen Straßenausbaubeiträge sowie die Erschließungsbeiträge in der Gemeinde Nottuln sein. Vorgestellt werden die Ergebnisse einer Prüfung der Beiträge am Beispiel des 1. Bauabschnitts des barrierefreien Umbaus des Ortskerns und der Erschließung des Baugebietes Nottuln Nord.

Angefordert hatte der Ausschuss die Prüfung unabhängig von dem neuen Landesgesetz, das voraussichtlich im Dezember im Rahmen der Etatberatungen in Düsseldorf verabschiedet wird und das Erleichterungen für Hausbesitzer bringen soll (Genaueres wird erst noch zu regeln sein). Durchgeführt hat die Untersuchung das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Hamm.

Im Grundsatz schließen sich die Prüfer aus Hamm der Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt an, die zuletzt in 2018 darauf aufmerksam gemacht hatte, dass die Gemeinde die Straßenbaubeiträge im Sinne der Haushaltskonsolidierung anpassen, sprich: erhöhen sollte. Auch die Hammer empfehlen, „die Straßenbaubeitragssatzung zu überarbeiten. Dabei sollten die laut Mustersatzung höchstmöglichen prozentualen Beteiligungen der Anlieger festgesetzt werden.“ Die Werte in der Nottulner Satzung liegen aktuell darunter.

Festgestellt haben die Prüfer auch, dass die laut der bestehenden Satzung möglich gewesenen 30 bis 50 Prozent nicht erreicht worden seien. Ein Grund: Die Erhöhung der Kosten wegen einer vom Rat beschlossenen anderen als der zunächst geplanten Ausbauweise sei bei der Beitragsermittlung nicht berücksichtigt worden. Am Ende seien nur 26,7 Prozent Kostendeckung erzielt worden, heißt es aus Hamm.

Die Gemeindeverwaltung Nottuln schreibt dazu, dass in Zukunft die „bauprozessbegleitenden Kostensteigerungen bei der Verhandlung der Ablöseverträge stärker berücksichtigt werden.“ Dazu werde man Vertragsvereinbarungen „zeitlich näher an das Ende der jeweiligen Baumaßnahme rücken“, um die Beteiligung der Beitragszahler „auch tatsächlich auszuschöpfen“.

Die Gemeinde beabsichtigt ebenfalls, die Erstellung und Verhandlung der Ablösevereinbarungen „künftig so weit wie möglich auf Basis bereits effektiv angefallener Kosten“ zu erarbeiten. Auch aus diesem Grund sei es sinnvoll, Verträge erst gegen Ende der Maßnahme abzuschließen. Welche Folgen das für die Höhe der Beiträge hat, hängt von den tatsächlichen Kosten ab, die höher oder tiefer als geplant liegen könnten.

Im Blick auf die Erschließung des Baugebietes Nottuln Nord hat das Rechnungsprüfungsamt Hamm empfohlen, dass die Gemeinde die Erschließungsanlagen nicht im eigenen Auftrag erstellen lassen sollte wie geschehen, sondern „stärker auch die Zusammenarbeit mit geeigneten Investoren in Betracht zieht“. Das habe Vor- und Nachteile. Die Nachteile könnten über einen städtebaulichen Vertrag, in dem man bestimmte Vorgaben macht, abgemindert werden. Die Vorteile wären unter anderem, dass der zehnprozentige Eigenanteil der Gemeinde entfällt und etwa ein Kinderspielplatz durch den Erschließungsträger zu finanzieren wäre, wenn man ihm das in den Vertrag schreibt. Die Verwaltung kommentiert die Empfehlung, die Zusammenarbeit mit einem Investor genauer zu prüfen, positiv. Sie sieht darin „eine große sowohl haushalterische als auch personelle Entlastung, die es überdies ermöglichen kann, Baulandentwicklung zu beschleunigen.“

Der Rechnungsprüfungsausschuss wird die Ausführungen diskutieren, aber nicht darüber entscheiden. Das wäre dann in den zuständigen Fachausschüssen und im Rat zu tun.