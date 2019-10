„Vom Weggehen und Ankommen“ wird sie erzählen, die Ausstellung, die der Kreisheimatverein (KHV) Coesfeld gerade in Vorbereitung hat. Die Präsentation nimmt Bezug auf das Buch „Sie sprechen aber gut Deutsch“, das der KHV im vergangenen Jahr in Kooperation mit der Nottulnerin Ulla Wolanewitz veröffentlicht hat. In diesen Tagen arbeitet die Autorin zusammen mit der Filmemacherin Susanna Wüstneck an einer kurzen Dokumentation, in der sechs Protagonisten zu Wort kommen und die ebenfalls in der Ausstellung zu sehen sein wird.

Zu den interviewten Personen gehört auch die 24-jährige Kurdin Randa Osman aus Aleppo. Sie lebt seit knapp zwei Jahren mit ihrem Mann in Deutschland. In dieser Zeit stellte sie sich bereits der Deutsch-B2-Prüfung, die sie als Beste ihrer Gruppe abschloss. Nebenbei legte sie auch noch ihre Führerscheinprüfung ab. Jetzt wartet sie auf einen Platz für den Deutsch-C1-Kurs, dessen Abschluss sie benötigt, um studieren zu können.

Eröffnet wird die Ausstellung am 21. November (Donnerstag) um 19 Uhr in der Ascheberg­sche Kurie. Danach ist sie bis zum 19. Dezember täglich von montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr zu sehen. Führungen gibt es nach Terminvereinbarung unter uwolanewitz@web.de