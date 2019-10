Hilfe ist nötiger als je zuvor

Und wieder ist seit der letzten Spendenübergabe der Liebfrauenschule an die Partnerschule und das angegliederte Internat „La Christo Rei“ in Jecua, Mosambik, ein Jahr vergangen. „Und wir können mit Stolz darauf blicken, dass wir durch die Aktionen des letzten Jahres insgesamt 21 000 Euro an unser Partnerprojekt überweisen konnten“, freut sich Lehrerin Christiane Schabos. „2018 sind die Sanierung der Sanitäranlagen und des Waschraums abgeschlossen, der Informatikraum ausgestattet und Schulmaterial angeschafft worden.“

2019 haben der Wirbelsturm Idai und der Zyklon Kenneth schwere Schäden in Mosambik verursacht. Mehr als 1000 Menschen kamen ums Leben, mehr als 300 000 Menschen sind betroffen, die Hafenstadt Beira ist zu 90 Prozent zerstört. Jecua war nicht direkt betroffen, indirekt aber dadurch, dass alle Hilfsgelder nachvollziehbarerweise in den Wiederaufbau des Landes gehen. Mosambik zählt zu den zehn ärmsten Ländern der Welt, heißt es in einer Pressemitteilung der Liebfrauenschule.

Außerdem sei die Angst vor Gewalt groß. Am 15. Oktober ist in Mosambik gewählt worden. Morde und Einschüchterungen sorgten für ein Klima der Angst bei den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen. Die wiedergewählte Regierungspartei und die Opposition stehen sich feindlich gegenüber. Das demokratische Klima ist vergiftet, der Aufbau einer echten Demokratie ist zurzeit wieder in weite Ferne gerückt, bedauert die Liebfrauenschule.

„Umso wichtiger erscheint es uns, dass das Projekt ‚La Christo Rei‘, geleitet von den Schwestern unserer Lieben Frau, ein Ort des Friedens und der Menschlichkeit ist. Die Ordensschwestern handeln nach dem Motto der Coesfelder Gründerinnen, indem sie den Sendungsauftrag in der Erziehung armer Mädchen sehen. Und dass das Bestand hat, hat auch mit der Partnerschaft der Liebfrauenschule Nottuln zu tun, da die Schule eine verlässliche Säule für den Fortbestand von ‚La Christo Rei‘ ist“, sagt Christiane Schabos.

Der Erlös des diesjährigen Tages für Afrika habe wieder die 10 000-Euro-Grenze überschritten. 10 248,98 Cent sind zusammengekommen, wobei die jetzige 8b mit ihrer Klassenlehrerin Esther Cantama 1577,60 Euro beisteuerte. Weil Lehrerin Susana Martins immer in direktem Kontakt mit Schwester Liana Freitas in Jecua steht, weiß man in Nottuln, wofür dieses Geld verwendet werden soll: Die Mädchen benötigen neue Spinde, außerdem soll die Tenne renoviert werden, damit sie als Mehrzweckraum genutzt werden kann. Ein großer Anteil wird außerdem für die Unterstützung der Waisen und armen Mädchen im Internat eingesetzt.

Das hier jeder Cent richtig angelegt ist, bringt ein Mädchen so zum Ausdruck: „Ich habe keine Eltern mehr. Dennoch bin ich wieder glücklich, weil jemand dafür sorgt, dass ich wachse und lerne.“ Und ein anderes sagt: „Gott schenkt uns das Leben. Aber ihr habt die Macht, anderen Lebensfreude zu schenken.“

Die Organisatoren Michael Nieborg und Christiane Schabos bedanken sich im Namen der Schule bei allen Spendern, den Eltern und Schülerinnen und Schülern, „die es jedes Jahr wieder schaffen, durch ihren Einsatz den Mädchen eine Heimat und eine Zukunftschance zu geben.“